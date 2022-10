Schlager: Krankenhaus – große Sorge um „Ein Stern“-Sänger Nik P.

Ein Song machte ihn berühmt. Als der Österreicher Nik P. 1998 den Song „Ein Stern, der deinen Namen trägt“ schrieb, ahnte er wohl nicht, welch Höhenflug dieser Song einmal auslösen wurde. Und damit war auch zunächst wirklich nicht zu rechnen, ein großer Erfolg war das Lied damals jedoch nicht. Erst 2007 wurde der Schlager zum Hit, als Nik P. ihn zusammen mit Dj Ötzi veröffentlichte.

Und auch heute ist „Ein Stern“ noch immer der größte Hit des 60-jährigen Kärnteners. Klar also, dass Nik P. den Song auch am kommenden Samstag (15. Oktober 2022) bei seinem Auftritt in Sankt Peter am Ottersbach performen wollte. Doch daraus wird nun leider nichts.

Schlagerstar Nik P. im Krankenhaus

Auf Facebook schrieb P.: „Meine Lieben Fans, am Samstag, den 15. Oktober würde ich in Sankt Peter am Ottersbach auf der Bühne stehen und euch wieder eine Freude bereiten. Leider muss ich aus aktuellen gesundheitlichen Gründen dieses Konzert aber absagen und auf den 31.03.2023 verschieben. Ich befinde mich in besten Händen und bin bald wieder auf den Beinen und für euch mit 110% zurück. Ich möchte vorweg mitteilen, dass es sich nicht um eine weitere Corona-Erkrankung handelt. Ich bedanke mich für euer Verständnis und auf ein schnelles Wiedersehen.“

Was genau ihm fehlt? Das verriet der Schlagerstar nicht. Dafür jedoch seine Frau. Die erklärte nun gegenüber dem Onlineportal Schlager.de, dass Nik P. dringend operiert werden müsse.

„Zum Bedauern aller Akteure musste Nik das Konzert aufgrund eines akuten Bandscheibenvorfalles verbunden mit starken Schmerzen absagen. Nik wird noch heute operiert und wir hoffen, dass er sich von der OP rasch erholt“, so Karin Presnik. Bleibt nur zu hoffen, dass die Operation gut verläuft und Nik. P. schnell wieder zurück auf der Bühne ist.

Die Fans jedenfalls stehen voll hinter dem Sänger: „Wir wünschen dir ganz gute und schnelle Besserung, lieber Nik. Schau gut auf dich und erhol dich – Gesundheit ist das höchste Gut – trotzdem hoffen wir Dich bald gesund wiedersehen zu können“, heißt es beispielsweise bei Facebook.