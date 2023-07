ZDF lässt Live-„Fernsehgarten“ am Sonntag ausfallen: „Wird echt fehlen“

Die schlechten Nachrichten, sie wurden von Andrea Kiewel erst zum Ende der Sendung am Sonntag (30. Juli 2023) überbracht. „Nächsten Sonntag wieder Fußballweltmeisterschaft der Frauen, deswegen gibt es keinen Fernsehgarten. Aber in zwei Wochen. Mit einem großen Schlagerfestival und Bernhard Brink, Patrick Lindner, Lucas Cordalis und Joelina Drews, Brenner, Vanessa Neigert, Vincent Gross, Linda Fäh, Marc und Aaron Keller, Rebel Tell und Anita Hoffmann, in zwei Wochen, Sonntag, 12 Uhr“, erklärte die ZDF-„Fernsehgarten“-Moderatorin.

Ein Schock für die treuen „Fernsehgarten“-Fans, die sich jeden Sonntag auf ihre Lieblingssendung im ZDF freuen. Und es dürfte nicht der einzige bleiben. So lässt der Sender via Instagram verlautbaren: „Aufgrund der Live-Übertragung der FIFA Frauen WM 2023 in ARD und ZDF sind am 6. und 20. August 2023 keine Live-Shows des ‚ZDF-Fernsehgarten‘ vorgesehen. Da sich in der Finalrunde ab Anfang August die ZDF-WM-Sendetage erst kurzfristig ergeben, ist für den 6. August vorerst ein ‚Best of‘ des Fernsehgarten eingeplant. Am 20. August zeigt das ZDF live das Finale der FIFA WM der Frauen.“

ZDF streicht an zwei Sonntagen den Live-„Fernsehgarten“

Bei vielen Fans auf Instagram kommt das gar nicht gut an. „Das ist aber schade. Fernsehgarten ist ein MUSS“, schreibt beispielsweise ein Fan der ZDF-Sendung. Eine weitere Followerin ergänzt: „Am 6. August habe ich sowieso schon einen anderen Plan. Am 20. August wäre der Fernsehgarten eine gute Ablenkung gewesen! Schade. Er wird an diesen zwei Sonntagen echt fehlen!“

Während ein Dritter deutlich schreibt: „Fernsehgarten ist wichtiger als Frauenfußball.“ Doch aufgeschoben ist ja bekanntlich nicht aufgehoben. So stehen in diesem Jahr noch einige Ausgaben des „Fernsehgarten“ an.

Darunter unter anderem am 13. August 2023 das bereits angesprochene „Schlagerfestival“, am 3. September kommt der „Rock im Garten“-Fernsehgarten und am 24. September lädt Kiwi traditionell zum Saisonabschluss zum „Oktoberfest-Fernsehgarten“.