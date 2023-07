Fernsehgarten: Layla, Bumsbar und ein Kiwi-Witz – DAS konntest du im ZDF nicht sehen

Und da ist er schon wieder vorbei: Der Mallorca-„Fernsehgarten“. Traditionell DAS Highlight einer jeden „Fernsehgarten“-Saison. In keiner anderen Ausgabe wird so ausgelassen gefeiert, in keiner anderen Ausgabe passieren so viele unvorhergesehene Dinge, wie im Mallorca-„Fernsehgarten“.

Und auch wenn in diesem Jahr die ganz großen Malle-Stars wie beispielsweise Mickie Krause, Mia Julia, Ikke Hüftgold oder Isi Glück aus unterschiedlichsten Gründen dem Lerchenberg fernblieben – gute Laune hatten die zahlreichen Zuschauer im „Fernsehgarten“ trotzdem.

DAS konnten die „Fernsehgarten“-Fans nicht im TV sehen

Das lag auf der einen Seite an Frohnaturen wie Jürgen Milski oder Lorenz Büffel, natürlich lag das auch an Moderatorin Andrea ‚Kiwi‘ Kiewel, aber auch – vielleicht vor allem – am Publikum, das sich immer wieder selbst in gute Laune versetzte. Wobei die Zuschauer im ZDF vieles davon gar nicht mitbekamen.

+++ Fernsehgarten-Fans geben nicht auf – doch Kiwi bleibt hart +++

So traten am Sonntag (30. Juli 2023) sowohl DJ Robin als auch Schürze getrennt voneinander auf. Wem die beiden Namen jetzt nicht direkt etwas sagen: Zusammen waren sie für den Megahit „Layla“ verantwortlich, der im vergangenen Jahr zunächst einen Skandal und dann Feierstimmung im ganzen Land auslöste. Und es auch in diesen Tagen noch tut. Als nämlich Schürze in der Arena auftrat – Kiwi befand sich zu dieser Zeit noch im Pool-Areal des Lerchenbergs – feierten die Zuschauer in und um die „Fernsehgarten“-Arena herum den Sänger mit lautstarken „Layla“-Rufen. Gleiches Spiel beim Auftritt von DJ Robin. Beide hatten sichtlich Spaß an der Sache, zeigten immer wieder Herzen mit ihren Händen gen Publikum.

Mallorca-Star Schürze im ZDF-„Fernsehgarten“. Foto: IMAGO/STAR-MEDIA

Und auch Ikke Hüftgolds Song „Bumsbar“, den das ZDF für die Mallorca-Ausgabe abgelehnt hatte, war immer wieder ein gern gesungenes Lied im Publikum. Eine ganze Truppe von Zuschauern hatte sich sogar Hüte mit „Bumsbar“-Aufschrift gebastelt.

Kiwis emotionale Worte vor „Fernsehgarten“-Start

Was die TV-Zuschauer auch nicht sahen: Kiwis emotionale Rede vor Showbeginn samt Witz. „Schauen Sie, ich mache schon so lange Fernsehgarten, aber diese eine Show, diese Mallorca-Show – ich habe eine Gänsehaut – die ist so besonders“, schwärmte Kiwi in ihrer Begrüßungsrede vor Aufzeichnungsbeginn.

Mehr Nachrichten:

Sie gehe stets vor den Shows eine halbe Stunde aufs Laufband, berichtet die Moderatorin weiter. Auch an diesem Sonntag habe sie das getan und auf einem TV-Gerät habe sie dabei ohne Ton die Nachrichten gesehen. „Dreißig Minuten nur schlechte Nachrichten. Ukraine, Waldbrand, Klima, Massenmord, und ich denke so: Oh mein Gott. Und dann komme ich hierher und sehe Sie. Allein dieser Moment, hierher zu kommen. Sie zu sehen. Mehr geht gar nicht. Happyness pur“, scheint die langjährige „Fernsehgarten“-Moderatorin ehrlich berührt und schließt ihre Begrüßung mit einem Gag ab: „Treffen sich zwei Nachbarinnen. Sagt die eine zur anderen: Du musst dir unbedingt Vorhänge kaufen, ich kann dich jeden Abend mit deinem Mann knutschen sehen. Sagt die andere: Kauf dir lieber eine Brille, dann würdest du sehen, dass es dein Mann ist.“