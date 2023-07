„Fernsehgarten“: Oliver Pocher schießt gegen ZDF-Show – „Und das von unseren Gebühren“

Er kann es einfach nicht lassen: Oliver Pocher ist wieder im Austeil-Modus. Diesmal hat sich der Comedian einen Scherz mit dem ZDF und der Sonntags-Sendung „Fernsehgarten“ erlaubt.

Oliver Pocher ist bekannt für sein loses Mundwerk. In diversen TV-Shows teilt er immer wieder gerne Seitenhiebe gegen seine Promi-Kollegen aus. Nicht zu vergessen seine legendäre sogenannte „Bildschirm-Kontrolle“. Ein Format, bei dem er während der Corona-Pandemie regelmäßig Influencer aufs Korn nahm. Nun musste der „Fernsehgarten“ dran glauben.

„Fernsehgarten“ mit Mallorca-Motto

In den Sommermonaten flimmert der „Fernsehgarten“ fast jeden Sonntag über die Bildschirme im ZDF. Moderatorin Andrea Kiewel lädt dazu Schlagerstars wie zum Beispiel Ben Zucker in die Show ein. Neben den Gesangseinlagen erwartet die Zuschauer zusätzlich ein bunter Mix aus Unterhaltung und Comedy.

Und für diesen Sonntag (30. Juli) hatten sich die „Fernsehgarten“-Macher ein ganz besonderes Motto überlegt: Mallorca! Unter anderem als Gäste mit dabei waren Jürgen Milski und Lorenz Büffel. Nicht mit dabei war allerdings Oliver Pocher.

Der trieb sich, glaubt man seiner Instagram-Story, im „Tomorrowland“ rum. Das Musik-Festival „Tomorrowland“ ist DAS Ereignis des Jahres für alle Fans elektronischer Musik. Es findet einmal im Jahr in Boom (Belgien) statt.

Oliver Pocher vergleicht „Fernsehgarten“ mit „Tomorrowland“

Der „Fernsehgarten“ und das „Tomorrowland“ – zwei Veranstaltungen, die unterschiedlicher eigentlich kaum sein könnten. Doch nicht so für Oliver Pocher. Der erlaubte sich einen kleinen Scherz und teilte einige Videos vom „Tomorrowland“, markierte den ZDF-„Fernsehgarten“ in einem der Videos. In den nächsten Technoparty-Sequenzen schreibt er: „Und das von unseren Gebühren“ und „Mallorca-Special immer wilder“. Na, die „Fernsehgarten“-Macher werden es mit Sicherheit mit Humor nehmen.

