Andrea Kiewel: Diese Liebe geht unter die Haut – „Treuster Fan“

Ein Stück deutsche Fernsehgeschichte feierte am Sonntag (5. Mai) mit Andrea Kiewel den Start in seine nächste Saison. Der ZDF-„Fernsehgarten“ ist seit über einem Jahrzehnt fester Bestandteil des öffentlich-rechtlichen Programms und für viele ein Stück Kulturgut.

Wie ein Magnet zieht die beliebte Open-Air-Show Jahr für Jahr Millionen von Zuschauern an, – entweder direkt auf dem Gelände in Mainz-Lerchenberg oder vor den heimischen Bildschirmen. Doch wie gut wissen die treuen Fans wirklich über ihre Lieblingssendung Bescheid?

Andrea Kiewel: Die unglaubliche Welt des „Fernsehgartens“

Schon gewusst? Der Name „Fernsehgarten“ wurde in einem kreativen Wettbewerb geboren, zu dem die Mitarbeiter des ZDF aufgerufen waren, um ihre Ideen einzureichen. Also, ein Stück Sendungsgeschichte, das durch die Hände der eigenen Belegschaft geformt wurde. Andrea Kiewel ist das Gesicht des „Fernsehgartens“ und hat die Sendung über zwei Jahrzehnte lang geprägt.

Bevor sie jedoch zur ZDF-Ikone wurde, stand sie als Sport- und Deutschlehrerin vor der Klasse. Erinnert ihr euch noch an Ilona Christen, die allererste Moderatorin des Formats, die mit ihren charakteristischen Brillen einen bleibenden Eindruck hinterließ, als sie am 29. Juni 1986 die erste Sendung präsentierte?

Andrea Kiewel: Von Rekorden und Tattoos

Es gibt sie wirklich, die Superfans: Einer von ihnen hat seine Begeisterung für den Fernsehgarten sogar in Tinte auf der Haut verewigt. Ein Tattoo auf seinem Unterarm ziert neben den Worten „Fernsehgarten“ und „treuster Fan aller Zeiten“ auch ein Mainzelmännchen – ein echtes Commitment zur Show!

Eintritt in die Annalen der Unterhaltungsgeschichte fand die Sendung im Jahr 2014. Dabei wurde sie ins Guinness Buch der Rekorde aufgenommen – als die am längsten laufende Live-Open-Air-Unterhaltungsshow!

In den letzten 37 Jahren zählte der Fernsehgarten insgesamt 632 Sendungen und empfing nahezu 100.009 Live-Zuschauer pro Saison auf dem riesigen Areal von 90.000 Quadratmetern. Dabei gewährleistet ein Team von 130 Mitgliedern, dass jede Sendung wie am Schnürchen läuft.