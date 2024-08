„Bares für Rares“: Nach Ansage von Horst Lichter – Experte will die Flucht ergreifen

Seit Tag eins steht Horst Lichter als Moderator bei „Bares für Rares“ vor der Kamera. Über die Jahre hat er dabei nicht nur Tausende Kandidaten ein- und auslaufen sehen, sondern hat auch eine persönliche Bindung zu den Händlern und Experten aufgebaut.

Die ZDF-Sendung lebt unter anderem auch eben von diesen Gesprächen zwischen dem „Bares für Rares“-Moderator und seinem Team. Doch hier und da muss Horst Lichter auch mal auf den Tisch hauen – das bekommt nun Detlev Kümmel zu spüren.

„Bares für Rares“: Experte verärgert Horst Lichter

Eigentlich begann die Expertise eines Gemäldes in der Folge am Donnerstagnachmittag (29. August) ganz entspannt. Detlev Kümmel betrachtet das Objekt der Freundinnen Susanne Kunert und Ursula Michels in aller Ruhe, während Horst Lichter mit den beiden quatscht.

Nach dem obligatorischen Smalltalk startet der Experte dann mit seinem Vortrag. Das Bild stammt aus dem Jahr 1944 und wurde von einer jungen Künstlerin namens Hanna Fonk gemalt. Sowohl der Experte als auch Horst Lichter sind begeistert von der Landschaft auf dem Gemälde. Doch die gute Stimmung am Tresen kippt plötzlich ein wenig.

„Bares für Rares“: Horst Lichter wird deutlich

Der Auslöser dafür ist eine Aussage des Experten. „Der Rahmen wird in den 60er-Jahren, als sie es gekauft haben, dazugekommen sein“, sagt Detlev Kümmel zu der Verkäuferin und sorgt damit für Empörung bei Horst Lichter. „Sie kann es da doch nicht gekauft haben. Dafür ist die Dame viel zu jung. Soll ich ihn unter den Tisch treten?“, sagt der Moderator daraufhin in Richtung Kandidatin.

„Sie sagten doch, dass es in den 60ern gekauft wurde?“, verteidigt sich der Kunsthistoriker. Die gebürtige Kölnerin erklärt daraufhin, dass ihre Schwiegereltern das gute Stück gekauft haben. „Vorsichtig, mein Freund“, sagt Horst mit einem Augenzwinkern. „Ich gehe mich mal eben ohrfeigen“, witzelt Detlev Kümmel und macht Anstalt zu gehen. Doch natürlich verlässt er seinen Posten nicht und lacht die Situation einfach weg.

Das ZDF zeigt „Bares für Rares“ montags bis freitags im Programm ab 15.05 Uhr im TV und online in der Mediathek.