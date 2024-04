„Fernsehgarten“ 2024: Erste Details! Andrea Kiewel lässt Katze aus dem Sack

Lange müssen die ZDF-Zuschauer nicht mehr warten, bis Andrea Kiewel die neue „Fernsehgarten“-Saison am Mainzer Lerchenberg einläutet. Schon am 5. Mai feiert das Format Premiere für 2024.

Schon jetzt verrät Moderatorin Andrea Kiewel in einem Interview mit „Schlager.de“, was die Zuschauer in diesem Jahr alles erwarten können.

„Fernsehgarten“: Andrea Kiewel macht es öffentlich

Für alldiejenigen, die es noch nicht wissen: Das Motto der Premieren-„Fernsehgarten“-Show lautet passend zum Frühling „Happy Garten!“

Und die ZDF-Sendung hat noch weitere Specials geplant. So verrät Andrea Kiewel schon vorab gegenüber „Schlager.de“:

„Der Fernsehgarten ist mit seinen 38 Jahren schöner und sexier denn je. Es ist eine besondere Saison, die uns mit den Olympischen Spielen in Paris und der Fußball EM viele Überraschungen präsentieren wird.“ Die Vorfreude bei Kiwi ist folglich groß. So groß, dass sie die neue Saison bereits als eigenes „Sommermärchen“ bezeichnet.

„Und wenn dann auch noch tolle Fußballspiele und olympische Gänsehaut hinzukommen, könnte es schöner nicht sein“, so die 58-Jährige weiter.

Von vorne bis hinten planen will Kiwi ihre Sendungen allerdings nicht, schließlich könne man das ihrer Meinung nach bei dieser Größe der Show nur begrenzt, „denn 6.000 Zuschauer sind die beste lebendige Kulisse, die man sich wünschen kann, nur allzu gerne weiche ich deshalb von allen Planungen ab, meine Fans wissen das.“

Für die anstehenden „Fernsehgarten“-Shows stehen auch schon einige Künstler fest. Welche das sind, das verrät der ZDF-Star bei „Schlager.de“.