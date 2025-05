Düsseldorf – Schalke: DFB lässt Katze aus dem Sack – und sorgt bei den S04-Fans für Schnappatmung

Jetzt soll es dann also endlich doch gelingen. Seit Wochen hofft S04, endlich die 40-Punkte-Marke zu erreichen, um Gewissheit über den Klassenerhalt zu haben. Bei Düsseldorf – Schalke bietet sich die nächste Chance dazu.

Für die Fortuna geht es dagegen noch um das Erreichen der Relegation. Im Spiel zwischen Düsseldorf und Schalke steckt also jede Menge Brisanz. Entsprechend stehen auch die Schiedsrichter im Fokus. Der DFB hat jetzt die Offiziellen verkündet – und bei S04 herrscht direkt Schnappatmung.

Düsseldorf – Schalke: ER pfeift

Leiten wird die Partie am Samstagnachmittag Michael Bacher. Der 34-Jährige ist dieses Jahr regelmäßig in der 2. Liga im Einsatz – er steht bereits vor seiner 15. Spielleitung. Die Fortuna pfeift er dabei schon zum vierten Mal (zuvor schon gegen Hertha, Münster und Köln).

Mit den Knappen hingegen kam er in dieser Saison noch nicht in Berührung. Dennoch dürfte man bei S04 gerne zur Kenntnis nehmen, dass man in drei Spielen unter Bacher (Liga 23/24 und Pokal 2020) bisher drei Siege erringen konnte. Hält diese Schalke-Serie auch gegen Düsseldorf (hier mehr zum Spiel lesen)?

VAR sorgte für Wirbel

Doch es ist ein anderer Name auf der Liste, der bei den Schalke-Fans böse Erinnerungen weckt. Als Videoassistent aus dem Kölner Keller fungiert am Samstag (10. Mai) Nicolas Winter. Und er und die Knappen haben eine weitaus weniger rühmliche Vergangenheit.

Es war der 2. Spieltag dieser Saison. S04 war mit einem 5:1 gegen Braunschweig in die Saison gestartet und reiste nach Nürnberg. Kurz vor der Pause führte man mit 1:0, dann trat Schiedsrichter Winter auf den Plan. Er zeigte Ron Schallenberg die Gelb-Rote Karte für eine Situation, in der eigentlich der Schalker gefoult worden war. Eigentlich hätte es Gelb-Rot für Nürnberg geben müssen.

Im Anschluss drehte Nürnberg das Spiel, gewann 3:1. Auch wenn sich Winter im Nachhinein entschuldigte, blieb die Fan-Wut über die Szene. Im Februar leitet Winter Schalke dann nochmal. Auch gegen Darmstadt verlor Schalke, wieder gab es Gelb-Rot – dieses Mal aber berechtigt.

Düsseldorf – Schalke: Fans erbost

Dennoch zeigt sich mancher Fan ob der DFB-Entscheidung erbost. „Das kann nicht sein, dass Winter am Bildschirm sitzt“, schreibt einer bei „X“. Bleibt zu hoffen, dass der VAR überhaupt nicht eingreifen muss.