FC Schalke 04: Alle rechnen mit Star-Abgang! Doch jetzt kommt DAS ans Licht

Der FC Schalke 04 steht vor dem Abschluss einer verkorksten Saison. Sowohl auf der Trainerbank als auch in der Chefetage gab es einmal mehr Personalwechsel, dazu lief es sportlich zuletzt grauenhaft. Die Folge: Der nächste Umbruch steht bevor.

Folglich muss Königsblau wohl auch den ein oder anderen prominenten Abgang einstreichen. Insbesondere der Name Moussa Sylla fällt in diesem Zusammenhang immer wieder. Der 16-Tore-Mann soll dem finanziell angeschlagenen FC Schalke 04 eine hohe Ablösesumme einbringen. Droht dieser Plan jetzt doch ins Wanken zu geraten?

FC Schalke 04: Kein Interesse an Sylla?

Von acht Millionen Euro ist derzeit die Rede, die Sylla Königsblau im kommenden Sommer bescheren soll. S04 würde damit ein sattes Transferplus für den Malier einstreichen, schließlich war Sylla erst im vergangenen Sommer für gerade einmal zweieinhalb Millionen aus Frankreich in den Ruhrpott gewechselt.

Doch wie die „Bild“ berichtet, soll das Interesse an Schalkes Top-Stürmer aktuell erschreckend gering sein. Demnach soll noch kein einziger Klub sein Interesse an dem Rechtsfuß bekundet haben, nicht einmal eine lose Anfrage soll die Bosse des Revierklubs erreicht haben. Ein Schock für viele Schalker Fans, schließlich weckte Sylla noch im Winter Interesse aus der Premier League (wir berichteten).

Schalke braucht Kohle

Ein möglicher Grund für die mangelnde Sylla-Nachfrage: In der Rückrunde glänzt der 25-Jährige nicht mehr wie noch in seinen ersten Monaten auf Schalke. Gerade einmal sechs Treffer gelangen dem Stürmer in 2025, dazu gesellte sich im Frühjahr ein hartnäckiger Muskelfaserriss, der das Interesse an dem Stürmer noch einmal erkühlt haben dürfte.

Das Problem: Neben Youngster Taylan Bulut ist Sylla momentan der wohl einzige Schalker Spieler, der Königsblau im Sommer eine hohe Ablöse bescheren könnte. Dazu kommt: Dem S04 wird in Zukunft eine andere wichtige Einnahmequelle fehlen. Mehr dazu hier.