FC Schalke 04: Nächstes Desaster! S04 gehen Millionen durch die Lappen

Als der FC Schalke 04 vor wenigen Wochen bekannt gegeben hat, dass man einen Punktabzug in der kommenden Saison abwenden konnte, haben alle Verantwortlichen am Berger Feld und alle Fans mächtig durchgeatmet. Doch schnell ist klar geworden: Das war eine echte Mammutaufgabe.

Finanziell geht es dem FC Schalke 04 weiter schlecht. Umso wichtiger ist jede noch so kleine Einnahmequelle. In dieser Saison konnte sich Königsblau auch auf die Gelder aus der Champions-League-Gruppenphase von Schachtar Donezk verlassen. Das wird in der kommenden Spielzeit nicht so sein.

FC Schalke 04: Keine Champions-League-Millionen im nächsten Jahr

Diese Nachricht ist nicht nur für Donezk, sondern auch für S04 bitter: Der ukrainische Top-Klub wird in der kommenden Spielzeit erstmals seit 2017 nicht in der Königsklasse vertreten sein. Dynamo Kiew wird in diesem Jahr Meister und sichert sich den Qualifikationsplatz zur Champions League, Donezk hingegen wird auf Rang zwei oder gar drei landen.

Platz zwei und drei der ukrainischen Liga bedeuten die Qualifikation zur Conference League. Donezk wird also maximal in diesem Wettbewerb vertreten sein. Für S04 ist das bitter. Denn dadurch werden den Knappen Millionen durch die Lappen gehen. Für die Champions-League-Spiele in dieser Saison soll Schalke laut „Ruhr24“ etwa zwei Millionen Euro bekommen haben.

Durchschnittlich besuchten knapp 28.000 Zuschauer die vier Heimspielen von Donezk in Gelsenkirchen. Das Spiel gegen den FC Bayern München war mit 57.000 Fans sogar fast ausverkauft.

Spielt Donezk weiter auf Schalke?

Doch wie sieht es in der kommenden Saison aus? Zwar wollen die Ukrainer wohl gerne weiterhin in Gelsenkirchen spielen und ihre internationalen „Heimspiele“ auf Schalke austragen, aber ob dies mit Blick auf das Verpassen der Champions League wirklich passieren wird.

Denn in der Conference League ist mit deutlich weniger Publikumsinteresse zu rechnen. Entsprechend geringer dürften dann die Mieteinnahmen und Umsätze an Spieltagen für den S04 ausfallen. Und doch zählt weiter: Jede noch so kleine Einnahme hilft Königsblau.