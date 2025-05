FC Schalke 04 trifft wohl knallharte Entscheidung – sie wirft ein schlechtes Licht auf Ben Manga

Frank Baumann hat beim FC Schalke 04 einiges an Arbeit vor der Brust. Offiziell fängt der neue Sportvorstand erst am 1. Juni an. Doch schon jetzt plant er seine Schritte wohl ganz genau.

Und das ist auch bitter nötig. Denn einmal mehr bahnt sich beim FC Schalke 04 ein immenser Umbruch an. Klar, eine weitere Saison im Tabellenkeller würde wohl sämtliche Hoffnungen ersticken, irgendwann in naher Zukunft doch wieder in die Bundesliga zurückkehren zu können. Deshalb greift Baumann (hier mehr zu ihm lesen) wohl durch.

FC Schalke 04: Streichliste veröffentlicht

Abermals kursiert eine Streichliste von Spielern, die den Verein im Sommer verlassen können. Laut „Bild“ beinhalte diese rund elf Namen. So könnten Spieler wie Paul Seguin, Amin Younes, Janik Bachmann, Tomas Kalas, Pape Ba, Christopher Antwi-Adjei, Adrian Gantenbein und Justin Heekeren den Verein im Sommer verlassen. Zudem ist bei Marcin Kaminski, Tobias Mohr und Mehmet Aydin schon länger klar, dass sie keinen neuen Vertrag bekommen.

Warum? Sie alle würden nicht für den Aufbruch in eine neue, eine bessere Ära stehen. Vielmehr würden sie mehr oder weniger für die aktuelle Talfahrt des FC Schalke 04 stehen. Die Streichliste ist auch eine Ohrfeige für Kader-Planer Ben Manga.

Einige Manga-Spieler sollen gehen

Denn bei einem Blick auf die Liste fällt auf: Gleich fünf Spieler, die Manga im vergangenen Sommer holte, sollen jetzt schon wieder gehen. Das rückt die Arbeit Mangas aus dem letzten Sommer in ein schlechtes Licht.

Dabei war er bei seiner Ankunft noch als Heilsbringer von den Fans gefeiert worden. Doch die Stimmung ist mittlerweile in Teilen gekippt. Denn bis auf Moussa Sylla gelang Manga bisher kein großer Transfer-Knaller. Die Streichliste mit fünf „seiner“ Profis ist ein Zeugnis dessen.

FC Schalke 04: Wie groß fällt der Umbruch aus?

Offen bleibt, wie groß der S04-Umbruch tatsächlich ausfallen wird. Denn um einige neue Spieler zu holen, muss man auch einige der aktuellen Spieler zu Geld machen. Hier dürfte Baumanns Verhandlungsgeschick an der ein oder anderen Stelle gefragt sein.