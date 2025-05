FC Schalke 04: Nächster Trainer-Knall! Wird er für S04 zur Gefahr?

Der deutsche Profi-Fußball hat ein neues Lieblings-Hobby: Trainer kurz vor Saisonende rauswerfen! Was der FC Schalke 04 mit Kees van Wonderen geschafft hat, haben mittlerweile zahlreiche Klubs imitiert.

Sieben Vereine aus den ersten beiden Ligen suchen im Sommer einen neuen Coach (hier klicken für mehr Hintergründe), am Montagabend kam der achte hinzu. Und diese neue Trainerentlassung könnte für den FC Schalke 04 zu einer Gefahr werden.

FC Schalke 04: Konkurrent zieht Reißleine

Die Nerven liegen blank – insbesondere in der 2. Liga. Am Montag (5. Mai) verkündete mit Greuther Fürth der nächste Klub einen Trainerwechsel vor den letzten beiden Saisonspielen. Chefcoach Jan Siewert muss nach nicht mal sechs Monaten die Koffer packen.

Die Fürther sind seit nun mehr acht Zweitligaspielen ohne eigenen Sieg, weshalb man in der Tabelle bis auf Platz 14 abgerutscht ist und nur noch drei Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz hat. Die Lage ist also noch angespannter als beim FC Schalke 04!

Profi-Topf in Gefahr?

Doch jetzt könnte diese Entlassung zur Gefahr für die Knappen werden. Nicht in Sachen Abstieg – hier müsste es schon mit dem Teufel zugehen, damit S04 noch in die Relegation rutscht. Wohl aber bei einem kleinen, zunächst weniger offensichtlichen Problem.

Mit Blick auf die neue Saison will und muss Schalke mindestens 14. werden. Warum? Vereine bis zu diesem Platz landen bei der Auslosung der ersten Pokalrunde im Profi-Topf. Das bedeutet einen mutmaßlich leichten ersten Gegner und wichtige Einnahmen aus der 2. Pokalrunde (mehr dazu kannst du hier lesen).

Vereine ab Platz 15 landen im Amateur-Topf, haben damit zwar Heimrecht, könnten aber Kracherlose wie Bayern München oder Bayer Leverkusen ziehen. Und wer will das schon in der ersten Runde?

FC Schalke 04 droht Herzschlagfinale

Und um diesen 14. Platz könnte es ebenfalls ein Herzschlagfinale geben. Die Knappen haben als 13. mit 38 Punkten derzeit die Nase vorn. Dahinter liegen Fürth und Braunschweig mit jeweils 35 Zählern. Braunschweig ist ohnehin in bestechender Form und Fürth hofft jetzt auf den Trainerwechsel-Effekt. Schalke muss also aufpassen, in der Tabelle nicht noch abzurutschen – setzt aber mit Jakob Fimpel ebenfalls auf neue Impulse.