FC Schalke 04 macht es offiziell: Wichtige Fan-Infos für Düsseldorf-Spiel

Auf den FC Schalke 04 wartet das letzte Auswärtsspiel einer insgesamt verkorksten Zweitligasaison. Im Duell bei Fortuna Düsseldorf (10. Mai, 13 Uhr) braucht Königsblau ein Unentschieden, um den Klassenerhalt auch in der Theorie unter Dach und Fach zu bringen.

In der Begegnung der beiden NRW-Vereine darf die Gästemannschaft wohl einmal mehr auf die Unterstützung zahlreicher Anhänger hoffen. Schon bei den vergangenen Spielen in Düsseldorf war der FC Schalke 04 mit mehreren Tausend Fans zu gegen. Nun veröffentlicht S04 wichtige Informationen für seine mitreisenden Anhänger.

FC Schalke 04: Sonderzug für S04-Fans

Das ist mal eine gute Nachricht für alle Schalker Fans: Wie der Verein am Mittwoch (7. Mai) mitgeteilt hat, wird ein Entlastungszug zum Auswärtsspiel nach Düsseldorf fahren. Abfahrt ist um 9.49 Uhr am Gelsenkirchener Hauptbahnhof auf Gleis acht, die Ankunft ist für 10.17 Uhr am Düsseldorfer Flughafen vorgesehen. Der einzige Zwischenhalt auf der Strecke ist Duisburg Hauptbahnhof, Ankunft dort ist 10.07 Uhr auf Gleis drei.

Auch interessant: FC Schalke 04: Trainersuche geht in die nächste Phase – DIESES Detail kommt jetzt ans Tageslicht

Für alle zugreisenden Schalke-Fans stehen am Flughafen Düsseldorf Shuttlebusse bereit, die dann direkt zum nahegelegenen Stadion der Fortuna fahren werden. Rückfahrt nach dem Spiel ist um 16.03 Uhr auf Gleis eins des Düsseldorfer Flughafens. Sowohl die Fahrt mit dem Sonderzug als auch mit dem Shuttlebus ist für alle Ticketinhaber der Partie kostenfrei.

Gute Erinnerungen ans Hinspiel

Trotz der zuletzt sportlichen Talfahrt besteht für alle S04-Fans leichter Grund zum Optimismus. Das liegt zum einen an dem jüngsten Trainerwechsel zu Jakob Fimpel, zum anderen an dem Ergebnis aus dem Hinspiel gegen die Fortuna. Dort setzte es ein 1:1-Unentschieden, bei dem Königsblau eine mehr als ansprechende Leistung zeigte.

Der Auftrag für Kenan Karaman und Co. ist also klar: Mit zahlreichen Fans im Rücken soll der Klassenerhalt in Düsseldorf perfekt gemacht werden. Das 1:1 aus dem Hinspiel würde dafür jedenfalls reichen.