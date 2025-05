FC Schalke 04: Trainersuche geht in die nächste Phase – DIESES Detail kommt jetzt ans Tageslicht

Der FC Schalke 04 ist auf der Suche nach einem neuen Trainer. Die königsblaue Chefetage um Bald-Sportvorstand Frank Baumann dürfte den Trainermarkt derzeit intensiv sondieren. Eine eindeutige Tendenz zeichnete sich bislang jedoch nicht ab.

Nun kommen neue Details zur Trainersuche des FC Schalke 04 ans Tageslicht. Alle Fans des Revierklubs werden ganz genau hinschauen. Verraten diese Informationen mehr über den neuen Übungsleiter von Königsblau?

Es kommt offenbar Bewegung auf Schalke rein. Wie die „WAZ“ berichtet, soll der Kreis an möglichen Kandidaten für den vakanten Trainerposten beim S04 verkleinert worden sein. Schon am Samstag (3. Mai) hatte Schalkes Direktor Profifußball Youri Mulder zu Protokoll gegeben, bei der Fahndung nach einem neuen Übungsleiter voranzukommen. Nun soll es offenbar eine Shortlist an potenziellen Personalien geben.

Dem Bericht der Zeitung zufolge sollen die Gespräche mit den ausgewählten Kandidaten intensiviert werden. Einen Favoriten soll es zum jetzigen Zeitpunkt allerdings noch nicht geben, erste Tendenzen dagegen schon. Wirklich lange dürften die ersten konkreten Verhandlungen allerdings nicht mehr auf sich warten lassen, schließlich will Königsblau wohl möglichst schnell Klarheit haben.

Hohe Ablöse für neuen S04-Trainer?

Zudem steht wohl fest: Frank Baumann darf für einen Trainer auch eine etwas höhere Ablösesumme ausgeben. Somit bleibt auch Paderborn-Trainer Lukas Kwasniok in der Verlosung beim S04. Ob der 43-Jährige am Ende jedoch in den Ruhrpott wechseln wird, bleibt abzuwarten. Ihm wird ein Wechsel in die Bundesliga nachgesagt. Welchen weiteren potenziellen Trainerkandidaten die Ablöse-Erlaubnis ermöglichen würde, liest du hier bei der „WAZ„.

Letztendlich müssen sich die Fans des S04 in dieser Frage also wohl noch etwas gedulden. Die große Hoffnung: Endlich ein wenig Konstanz auf dem Schalker Trainerstuhl zu bringen.