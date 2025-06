FC Schalke 04: Aufregung um Schalke-Tag – S04-Fans horchen auf

Auch in diesem Jahr findet einmal mehr der „Schalke-Tag“ auf dem Vereinsgelände des FC Schalke 04 statt (26. Juli). Trotz der sportlich miserablen Lage des Revierklubs dürften sich auch in diesem Sommer abertausende Fans rund um die Veltins-Arena versammeln.

Das eigentliche Tages-Highlight blieb den Besuchern des „Schalke-Tags“ im letzten Jahr jedoch verwehrt: Das Testspiel der Profimannschaft musste aufgrund eines parallel stattfindenden Events im heimischen Stadion ausfallen. Nun sorgt der FC Schalke 04 jedoch für Begeisterung bei seinen Fans.

FC Schalke 04: Sevilla ist zu Gast

Zwischen Schalke 04 und dem FC Sevilla herrscht eine ganz besondere Fan-Freundschaft. Seit dem Duell der beiden Klubs im UEFA-Cup-Halbfinale in der Saison 2005/2006, bei dem Königsblau nach seinem Ausscheiden im Estadio Ramon Sanchez-Pizjuan zu Sevilla von den Heimfans gefeiert wurde, sind im Stadion der Spanier bis heute immer wieder Schals des S04 zu sehen. Nach dem letzten Aufeinandertreffen im Frühjahr 2019 kommt es fünf Jahre später nun zum großen Wiedersehen.

Auch interessant: FC Schalke 04: Neu-Trainer Muslic spricht ganz offen – „Es war heftig“

Denn wie Königsblau am Donnerstag (5. Juni) mitgeteilt hat, wird der FC Sevilla am diesjährigen „Schalke-Tag“ in der Veltins-Arena zu Gast sein, um ein Testspiel gegen die Mannschaft von Neu-Trainer Miron Muslic abzuhalten. In den sozialen Medien sorgte die Bekanntmachung vielerorts für begeisterte S04-Fans.

Tickets bereits erhältlich

Anstoß der Partie ist um 17 Uhr. Wie der Verein mitteilte, startet der Einlass für alle Fans um 15 Uhr nach dem Ende des Bühnenprogramms vor der Tausend-Freunde-Mauer. Das Vorprogramm auf dem Rasen startet eine halbe Stunde später um 15.30 Uhr.

Der Ticketverkauf im Schalker Online-Ticketshop ist zudem bereits gestartet. Stehplätze gibt es nach Vereinsangaben für vier Euro zu kaufen, Sitzplätze kosten zehn Euro. Für Kinder bis zwölf Jahre ist der Eintritt kostenlos, allerdings muss mindestens ein Vollzahler-Ticket dazugekauft werden.