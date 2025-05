„Fernsehgarten“: Kiwi perplex – „Wo kommen Sie denn her?“

Andrea Kiewel ist und bleibt Lady „Fernsehgarten“. Seit 25 Jahren bereits moderiert die 59-Jährige die ZDF-Kultshow. Ein „Fernsehgarten“ ohne Kiwi, das kennen manche Zuschauerinnen und Zuschauer gar nicht.

Und warum ist Andrea Kiewel bei den „Fernsehgarten“-Fans so beliebt? Weil sie immer authentisch geblieben ist, auch mal den ein oder anderen Spruch einstecken kann, und stets für ihr Publikum da ist. Das zeigte sich auch am Sonntag (11. Mai 2025) in der Liveshow.

Kiwi erfüllt Zuschauerwünsche live im „Fernsehgarten“

Gerade erst hatte Andrea Kiewel eine Tanz-Choreographie auf Laufbändern abmoderiert, als sie sich auf der Tribüne stehend an eine Zuschauerin wandte. „Was war gerade?“, wollte Kiwi wissen. Dann verstand die 59-jährige Moderatorin.

„Ach, sie wollten ein Foto machen, ne? Ich komm‘ zu ihnen“, reagierte Kiwi ganz gelassen. Rasch lobte sie noch die T-Shirts der Zuschauer, die sich die „Schlager-Party-Crew“ nannten, und machte das gewünschte Foto mit ihren treuen Fans. Die Frau weiß einfach, wie es geht, und wie man den Anhängern mit wenig Aufwand ein unvergessliches Erlebnis beschert.

Doch Kiwi kann auch streng werden. Kurz vor dem Auftritt von Fahrrad-Musiker Jörg griff die Moderatorin nämlich durch. So wurde ein Herr, der mitten durchs Bild lief, mit den Worten „Wo kommen Sie denn her? Von der Toilette, gell? Jetzt die nächsten zwei Minuten geht keiner Pipi machen“ bedacht. Einfach witzig drauf, die Frau.

Kiwi feiert ihr 25. „Fernsehgarten“-Jubiläum

Und so wird es sicherlich in Kiwis Jubiläums-„Fernsehgarten“-Saison weitergehen. Steht doch schon in der kommenden Woche der ESC-„Fernsehgarten“ auf dem Terminkalender. Nach einer hoffentlich guten deutschen Performance von „Abor & Tynna“ in Basel begrüßt Kiwi dann unter anderem Stars wie Luca Hänni, Francine Jordi, Aditotoro, paulomuc & Paul Frege, Pegasus, Remo Forrer, Veronica Fusaro oder Linda Fäh.

Aber auch die Woche darauf ist schon fest durchgeplant. Beim „SchlagerDARTEN“ dürfen sich die Fans auf Nik P., OIMARA mit Bande, Vincent Gross, Höhner, Mountain Crew, Ella Endlich, Micha von der Rampe, Sonia Liebing, Stereoact x Lena Marie Engel oder NEONLICHT freuen. Tickets gibt es über das ZDF.