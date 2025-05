„Fernsehgarten“: Als es um Fußball geht, wird Kiwi ausgebuht

Diese Begrüßung hätte sich Andrea ‚Kiwi‘ Kiewel sicherlich ein wenig anders vorgestellt. Am Sonntag (11. Mai 2025), also am Muttertag, grüßte die sympathische ZDF-„Fernsehgarten“-Moderatorin wieder einmal vom Mainzer Lerchenberg. Der Hitmarathon stand an. An Kiwis Seite: niemand geringeres als Wayne Carpendale.

Und auch die Künstler-Auswahl war wieder einmal eines Hit-„Fernsehgartens“ würdig. Rednex, Eloy de Jong, Oli. P und Peggy March, Lucy Diakovska, Mark Keller, Bryan Todd & Kennedy Bane, Loi, Sydney Youngblood, Jay Ventura, George McCrae, Wayne Carpendale, Janine Kunze, Detlef Soost und Valentin Lusin waren gekommen, um mit Kiwi den Muttertag zu feiern.

„Fernsehgarten“-Moderatoren werden auf der Bühne ausgebuht

Und so wurde die 59-Jährige auch zunächst mit frenetischem Jubel begrüßt. Ein Spruch jedoch brachte alles ins Wanken. „Der HSV ist wieder in der ersten Bundesliga“, jubelte Kiwi plötzlich. Eine Freude, die nicht auf alle Zuschauerinnen und Zuschauer auf dem Lerchenberg übersprang. Lautstarke Buh-Rufe hallten über das Gelände. Scheinbar haben die Rothosen aus dem hohen Norden in Mainz nicht allzu viele Fans.

Doch Wayne Carpendale zeigte sich ganz Gentleman, verriet, dass er aus München komme, und jubelte: „Bayern München ist Meister.“ Und so konnte auch er seine Buh-Rufe einstecken, nahm Kiwi damit ein wenig aus der Schusslinie.

Bayern und der HSV in Mainz unbeliebt

So schlimm war es dann aber doch alles nicht. Schon wenig später konnten die Zuschauer wieder lachen, klatschen und lautstark jubeln. Dann nämlich traten Detlef Soost und Schauspielerin Janine Kunze auf die Bühne, machten den Fußball-Talk der beiden Moderatoren direkt vergessen. Na siehste, so schnell geht das.

In der kommenden Woche feiert Kiwi übrigens den Schweiz (ESC)-„Fernsehgarten“. Mit dabei sind dann unter anderem: Luca Hänni, Francine Jordi, Aditotoro, paulomuc & Paul Frege, Pegasus, Remo Forrer, Veronica Fusaro und Linda Fäh.