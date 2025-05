Flug nach Italien: Neue Regel für Urlauber! Jetzt dürfen auch SIE mit an Bord

Ob für einen Urlaub oder einen Besuch bei der Familie – ein Flug nach Italien wird von zahlreichen Fluggesellschaften angeboten. Seit Neuestem steuern Condor, TUIfly und Eurowings von Düsseldorf auch den Ort Genua an (>>> hier mehr lesen).

Wer sich einen Flug nach Italien bucht, wird allerdings künftig eine neue Regel feststellen, die an Bord für eine große Veränderung sorgt. Doch was hat es damit auf sich?

Flug nach Italien: Diese neue Regel gilt jetzt

Bei italienischen Fluggesellschaften können schon bald größere Haustiere mit an Bord genommen werden. Sie dürfen dann in die Kabine anstatt in den Frachtraum. Dort bekommen sie sogar ihren eigenen Sitzplatz und müssen nicht wie bisher unter dem Sitzplatz untergebracht werden, wie das italienische Ministerium für Infrastruktur und Verkehr verkündet. Dafür soll jetzt eine Regeländerung in Kraft treten.

+++ Auch interessant: Urlaub in Italien: Preis-Schock ausgerechnet hier! Touristen werden sich umgucken +++

Die Tiere müssen dafür allerdings in einer speziellen Transportbox untergebracht werden, welche man im Flugzeug sichern kann – beispielsweise durch den Gurt im Flugzeug. Bisher durften bei einem Flug nach Italien nur Tiere an Bord, die maximal 10 Kilogramm mit Transportbox wiegen, wie „corriere.it“ berichtet. Jetzt gibt es ein neues Maximalgewicht.

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

So schwer dürfen die Tiere an Bord sein

Die Tiere dürfen „das für einen durchschnittlichen Passagier vorgesehene Maximalgewicht nicht überschreiten“, wie das Ministerium berichtet. Die Fragen nach dem Preis für ein Ticket und wie viele Tiere an Bord reisen dürfen, bleiben allerdings offen. Ebenso wie die Frage, welche Airlines diese Neuerung umsetzen.

Hier mehr lesen:

Nach Angaben von „corriere.it“ akzeptieren Billigfluggesellschaften bei einem Flug nach Italien in der Regel gar keine Tiere im Passagier-Bereich. Wie sich das Ganze entwickelt, bleibt vorerst abzuwarten.