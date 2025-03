Flughafen Düsseldorf verkündet es selbst – jetzt ist es offiziell

Der Sommer rückt immer näher und mit ihm auch die Urlaubsplanung. Passend dazu verkündet der Flughafen Düsseldorf (NRW) große Neuigkeiten. Sie könnten für einige Reisende essenziell sein.

Der Flughafen Düsseldorf bietet neue Ziele, zusätzlichen Airlines und eine noch stärkeren Vernetzung an.

Flughafen Düsseldorf: Diese Neuerungen stehen an

Im Sommer können sich Reisende auf bis zu 25 wöchentliche Abflüge nach Hurghada und Direktverbindungen nach Kairo, Marsa Alam und Sharm El Sheikh in Ägypten gefasst machen. Auch Tunesien ist mit bis zu 25 wöchentlichen Flügen nach Tunis, Djerba und Monastir gut angebunden. Nach Tirana in Albanien geht es im Sommer bis zu fünfmal in der Woche.

+++ Flughafen Düsseldorf muss Terminal evakuieren – plötzlich herrscht Alarmbereitschaft +++

Zudem erweitern einige Airlines ihr Streckennetz und sorgen damit für neue Städteverbindungen. Condor, TUIfly und Eurowings fliegen jeweils einmal wöchentlich nach Genua (Italien). SunExpress baut hingegen das Türkeinetz aus und fliegt einmal pro Woche nach Erzurum und zweimal wöchentlich nach Bursa.

+++ Größte Flughäfen NRW: DAS sind die Airports mit den meisten Passagieren in Nordrhein-Westfalen 2025 +++

Neue Strecken geplant: Diese Reiseziele sind neu

Eurowings steuert jetzt auch Ljubljana (Slowenien), Mostar (Bosnien und Herzegowina), Ponta Delgada (Azoren), Preveza (Griechenland), Sevilla (Spanien) und Warschau (Polen) an. Weitere neue Verbindungen bieten nach Angaben des Düsseldorfer Flughafens folgende Fluggesellschaften:

Condor mit zwei wöchentlichen Verbindungen nach Larnaka (Zypern)

TUIfly mit Porto (Portugal), saisonal für einige Wochen

Pegasus Airlines dreimal wöchentlich mit Dalaman (Türkei)

Corendon Airlines mit Bodrum und Edremit (Türkei), jeweils zweimal wöchentlich

Corendon Airlines Europe dreimal wöchentlich mit Korfu (Griechenland)

Turkish Airlines drei wöchentliche mit Antalya (Türkei)

easyJet kehrt ab dem 30. März nach Düsseldorf zurück und verbindet Düsseldorf im Sommer mit London-Gatwick in Großbritannien (bis zu dreimal die Woche), Edinburgh in Schottland (bis zu zweimal die Woche), Mailand in Italien (bis zu zwölfmal die Woche), und Nizza in Frankreich (bis zu viermal die Woche)

Auch interessant:

Zu den neuen Airline-Partnern zählen neben easyJet auch Electra Airways, die dreimal wöchentlich nach Burgas und Varna in Bulgarien fliegt und die Sky Vision Airline, die einmal wöchentlich das Angebot nach Sharm el Sheikh erweitert. Star East Airline bringt Reisende zudem zweimal wöchentlich nach Hurghada.

Flughafen Düsseldorf: Ausbau für Sommer geplant

Neben den genannten Neuerungen wolle man auch die bestehenden Verbindungen im Sommer ausbauen. Das gilt sowohl für klassische Urlaubsregionen als auch für Städteziele. Für Reisende gibt es am Flughafen Düsseldorf somit ein deutlich größeres Angebot an Flügen.