Urlaub in Italien: An diesem Ort gefriert dir das Blut in den Adern

Mit der Sommerzeit steht für viele auch der langersehnte Urlaub vor der Tür. Ob ganz entspannt mit dem eigenen Auto an die See oder doch mit dem Flieger etwas weiter weg – Hauptsache für einige Tage dem Alltag entfliehen.

Während es die einen eher ruhiger mögen, stehen andere Urlauber oftmals auch auf Action und Nervenkitzel. In den vergangenen Jahren wurde vor allem sogenannten „Lost Places“ – also verlassene Orte – immer beliebter. Und Italien glänzt da mit einem besonders gruseligen Ort!

Hier wird der Urlaub zum Nervenkitzel

Eigentlich ist die Toskana für ihre malerische Landschaft bekannt. Doch selbst an den noch so hellsten Orten gibt es auch eine dunkle Vergangenheit. So auch in der italienischen Stadt Volterra. Wie „reisereporter.de“ berichtet, sind in einer Psychiatrie – unweit von der kleinen Stadt in der Nähe von Florenz – schreckliche Dinge passiert. Und genau dieser mittlerweile verlassene Ort zieht Tausende Touristen an.

+++Flug nach Italien: Jetzt dürfen auch SIE mit an Bord+++

Auf einem Hügel gelegen wurde das Ospedale Psichiatrico 1888 in der Nähe des Klosters San Girolamo gegründet. Als Station für sogenannte Geisteskranke waren in den ersten Jahren gerade einmal an die 100 Patienten stationiert. Das änderte sich jedoch im 20. Jahrhundert – denn ab da an wurden Tausende oftmals gegen ihren Willen untergebracht.

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

„Lost Place“ mit Gänsehaut-Faktor

Die Zustände wurden ab diesem Zeitpunkt schnell katastrophal. Neben Elektroschocks, Isolationszellen, Zwangsfixierung und Eisbäder zählte auch die Lobotomie, eine Gehirnoperation, zum Alltag in der Klinik. Heute gilt diese ehemalige Psychiatrie als „Lost Place“ und ist auf einem Hügel außerhalb des Stadtzentrums von Volterra zu finden.

Mehr News:

Viele Urlauber und Abenteurer zieht dieser schaurig-schreckliche Ort an. In Gänze können sich Touristen diese Heilstätte aber nicht mehr anschauen. Da sich die Hauptgebäude in ihrem verlassenen und zunehmend verfallenen Zustand befinden, ist eine Besichtigung wegen Einsturzgefahr von innen nicht mehr möglich. Die modernisierten Nebengebäude werden jedoch weiter betrieben und vom örtlichen Krankenhaus genutzt.