„Fernsehgarten“: Nun herrscht Klarheit – ZDF macht es öffentlich

Darauf haben die Fans schon seit Langem gewartet, jetzt macht es das ZDF offiziell!

Nach der letzten „Fernsehgarten“-Ausgabe in Hamburg vergangenen Jahres mussten die Fans des Mainzer Erfolgsformats über fünf Monate warten, bis die Katze aus dem Sack gelassen wurde. Jetzt ist es soweit!

Denn nun ist raus, wann die ZDF-Sonntagsendung mit Andrea Kiewel als Moderatorin 2024 wieder am Start sein wird. Und es gibt noch eine weitere freudige Nachricht für die Zuschauer.

„Fernsehgarten“: Jetzt herrscht endlich Klarheit

Auf der Facebook-Seite des „Fernsehgarten“ verkündet das ZDF am Freitag (1. März) zunächst: „Achtung! Ab heute startet der Ticketvorverkauf für die Fernsehgarten-Saison 2024. Den Link zur Ticketseite findet Ihr in unserer Bio. Wer ist dabei? Wir freuen uns schon riesig auf Euch!“

Für alle „Fernsehgarten“-Liebhaber, die Kiwi und ihre prominenten Gäste in der neuen Saison live am Lerchenberg in Mainz erleben wollen, gibt es also ab sofort Karten zu erwerben. Und jetzt ist auch klar, für welchen Tag!

„Der ZDF-Fernsehgarten öffnet seine Gartenpforte zur ersten Livesendung am 5. Mai 2024“, schreibt der Sender auf seiner Website. Damit steht nun fest, dass Andrea Kiewel Anfang Mai „wieder live und Open Air vom Fernsehgarten-Gelände auf dem Mainzer Lerchenberg ein abwechslungsreiches und vielseitiges Showprogramm“ präsentiert. Bis zum 29. September geht die diesjährige „Fernsehgarten“-Saison. Ein paar Mottos stehen auch schon fest.

So lautet das Motto am 26. Mai „Discofox“, die heiß begehrte „Schlagerparty“ wird es am 30. Juni geben, am 14. Juli kommt das Motto „Mallorca“, am 4. August die „Sommerparty“, am 15. September „Das große Schlagerfestival“ und in der letzten Ausgabe das „Oktoberfest“. Doch Vorsicht: „Änderungen vorbehalten!!“, schreibt das ZDF.

Weitere Mottos sind seitens des Senders bislang noch nicht bekannt. HIER gibt es Tickets.