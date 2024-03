„Fernsehgarten“ 2024: Krasse Änderung vor Showbeginn – für Fans ist sie bitter

Nur noch knapp zwei Monate, dann ist es so weit. Dann startet der ZDF „Fernsehgarten“ in die neue Saison – bereits am 5. Mai 2024 geht es los. Wie der Sender nun verkündet, wird auch Moderatorin Andrea Kiewel wieder dabei sein und durch die Sonntage führen (hier alle Einzelheiten dazu!).

In diesem Jahr wird es allerdings eine Änderung geben!

Und die betrifft all diejenigen Fans, die sich noch spontan dazu entscheiden wollen, dem Lerchenberg in Mainz, wo die TV-Show live gesendet wird, einen hautnahen Besuch abzustatten.

„Fernsehgarten“: Wichtige Hinweise für Fans

Ab Freitag (1. März) ist der Ticketverkauf für den „Fernsehgarten“ 2024 gestartet. Doch es gibt Regeln, die jeder, der Interesse hat, befolgen sollte. Und nicht nur das. Obendrein verkündet der Sender auch eine wichtige Änderung für das neue Jahr.

Auf seiner Website informiert das ZDF die „Fernsehgarten“-Fans, was diese bei einem Ticketerwerb beachten sollten:

Die Personalisierung der Tickets ist verpflichtend. Käufer müssen die Namen aller Teilnehmenden bis donnerstags vor der jeweiligen Veranstaltung angeben.

Für den Tisch- und Sitzplatzbereich auf der Tribüne ist das Mindestalter 6 Jahre

Für Kinder im Alter von 0-6 Jahren gibt es im Stehplatzbereich eine kostenfreie Eintrittskarte

Rollstuhlfahrer und Schwerbehinderte müssen bei ihrer Bestellung eine Kopie des Schwerbehindertenausweises beilegen und die gewünschten Tickets sowie das Veranstaltungsdatum an fernsehgarten-karten@zdf-service.de schicken. Auch ein Ausweichtermin sollte angegeben werden. Die Platzkapazität wird zunächst geprüft, danach wird sich das Team automatisch mit ihnen in Verbindung setzen.

„Fernsehgarten“: Änderung vor Showbeginn

Was für alle Ticketinhaber noch wichtig sein dürfte, ist der Hinweis bei Nicht-Erscheinen. Sollte ein Besuch trotz Ticket doch nicht möglich sein, darf dieses bis drei Tage vor Beginn der jeweiligen Sendung noch storniert werden.

Doch eine Sache wird es 2024 nicht mehr beim „Fernsehgarten“ geben, wie der Sender verkünden lässt: „Ab dieser Saison steht keine Tageskasse mehr zur Verfügung.“ Eine Nachricht, die einige Fans bitter aufstoßen lassen dürfte. Sollte es dennoch Resttickets geben, können die Zuschauer diese aber immerhin noch über die offizielle Website bis zum Start der Sendung um 12 Uhr erwerben.