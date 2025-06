Mamelodi Sundowns – BVB: FIFA-Entscheidung gefallen – jetzt ist es offiziell

Der Start von Borussia Dortmund in die Klub-WM war alles andere als gelungen. Am Dienstag (17. Juni) traf der BVB auf Flamengo, doch die Leistung ließ zu wünschen übrig. Das 0:0 war mehr glücklich als verdient. Im nächsten Spiel heißt es nun: Mamelodi Sundowns – BVB.

Eines ist klar: Borussia Dortmund braucht im Spiel Mamelodi Sundows – BVB unbedingt einen Sieg. Pünktlich vor der Partie am Samstag (25. Juni) hat die FIFA jetzt eine offizielle Entscheidung verkündet.

Mamelodi Sundowns – BVB: Offizielle Bekanntgabe

Neben den Spielern auf dem Platz ist auch die Wahl des Schiedsrichters oft entscheidend. Jetzt steht fest, dass Gabriel Benitez aus Paraguay das Duell Mamelodi Sundowns – BVB leiten wird.

Benitez pfeift in der höchsten paraguayischen Liga und ist seit 2019 FIFA-Schiedsrichter. Seitdem leitete er auch Spiele der Copa Sudamericana und seit 2020 der Copa Libertadores. Eine auffällige Statistik dürfte Borussia Dortmund und die Fans jedoch interessieren: In der vergangenen Saison leitete Benitez 27 Spiele und zeigte dabei 131 Gelbe Karten – durchschnittlich fast fünf pro Spiel. Zurückhaltend ist er also nicht.

Borussia Dortmund muss gegen die Sundowns liefern

Nach der enttäuschenden Vorstellung gegen Flamengo steht Borussia Dortmund unter Zugzwang. Besonders, da die Mamelodi Sundowns ihr erstes Spiel gegen Ulsan HD mit 1:0 gewonnen haben. Damit führen die Südafrikaner in der Gruppe F vor dem BVB. Um die Favoritenrolle zu bestätigen und die Chancen aufs Weiterkommen zu wahren, muss Dortmund gegen die Sundowns unbedingt einen Dreier einfahren.

Eine spannende Frage bleibt für alle Fans: Wird Jobe Bellingham in der Partie Mamelodi Sundowns – BVB in der Startelf stehen? Gegen Flamengo saß der Neuzugang nur auf der Bank, kam im Laufe der zweiten Halbzeit in die Partie und konnte erste Nadelstiche setzen.