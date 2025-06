Borussia Dortmund: Knallharte Aussagen! Star rechnet mit Mannschaft ab

Es war, vorsichtig formuliert, nicht der beste Start von Borussia Dortmund in die Klub-WM. Der BVB wurde seiner Favoritenrolle gegen Fluminense überhaupt nicht gerecht, am Ende stand ein schmeichelhaftes 0:0 zu Buche.

Dass Schwarz-gelb sein Auftaktspiel nicht sogar komplett in den Sand setzte, lag allen voran an Gregor Kobel. Der Dortmunder Schlussmann hielt sein Team quasi im Alleingang im Spiel, zeigte teils überragende Paraden. Nach dem Abpfiff ging der Schweizer mit den Profis von Borussia Dortmund hart ins Gericht.

Borussia Dortmund: Kobel rechnet ab

Schon bei einem Blick auf die Statistiken wurde nach dem Duell zwischen Fluminense und dem BVB schnell klar, dass die Brasilianer dem Dreier deutlich näher waren. Schwarz-gelb gab nur halb so viele Torschüsse wie Fluminense ab. Der Außenseiter war deutlich besser. Auch Kobel weiß das.

„Sie waren frischer, aggressiver, besser in den Zweikämpfen und hatten die besseren Chancen“, so der Schweizer nach Spielabpfiff bei „DAZN“. Demnach sei der Gegner an diesem Tag einfach „besser als wir“ gewesen, „das muss man ehrlich sagen“. Allerdings betont Kobel auch, den Teufel noch nicht an die Wand malen zu wollen.

BVB unter Zugzwang

„Ich würde es noch nicht zu hoch einordnen, weil es eben das erste Spiel war und wir vielleicht noch ein bisschen Jetlag hatten.“ Zudem sei es für seine Mannschaft eine „ungewöhnliche Zeit“ gewesen, schließlich wurde die Partie bereits um 12 Uhr Ortszeit angepfiffen. Eine in Deutschland undenkbare Anstoßzeit.

Dennoch: Nach dem Unentschieden gegen Fluminense ist der BVB schon jetzt unter Zugzwang. Gegen die Mamelodi Sundowns und den Ulsan HD FC müssen zwingend Siege her, will man sich für die K.-o.-Phase qualifizieren.