Formel 1: Nach McLaren-Knall – plötzlich gerät Piastri ins Fadenkreuz der Kritik

Beim Großen Preis von Kanada schied Lando Norris nach einem selbstverschuldeten Unfall mit Teamkollege Oscar Piastri aus. Der Formel-1-Pilot übernahm direkt nach dem Rennen die Verantwortung für den Crash.

Der ehemalige Formel-1-Weltmeister Jacques Villeneuve sieht jedoch auch Mitschuld bei seinem McLaren-Teamkollegen Oscar Piastri und äußerte sich kritisch zu dessen Rolle im Vorfall.

Formel 1: Villeneuve kritisiert Piastri

Der Unfall ereignete sich vier Runden vor Rennende, als Norris ohne Teamorder an Piastri vorbeiziehen wollte. Norris spekulierte darauf, dass sich der Australier in eine andere Linie bewegt. Doch Piastri tat ihm diesen Gefallen nicht und es kam zur folgenschweren Kollision. Während Piastris Wagen unversehrt blieb, musste Norris aufgeben.

Villeneuve bescheinigt Norris indes zwar einen Fehler, kritisiert jedoch auch Piastris Verhalten. „Piastri bewegte sich allmählich nach links. Das hätte er nicht tun sollen. Es war ein bisschen fies.“ Villeneuve erwartet, dass McLaren dieses Thema intern gründlich diskutiert. Andere Stimmen sehen die Hauptschuld jedoch weiter klar bei Norris.

Norris selbstkritisch

Norris selbst zeigte sich nach dem Unfall derweil extrem selbstkritisch und entschuldigte sich beim McLaren-Team: „Ich fahre jedes Wochenende für sie. Wenn ich sie dann so enttäusche, dann bereue ich das sehr.“ Der Brite betonte, wie wichtig ihm die Teamleistung sei, nannte seinen Fehler aber „unentschuldbar“.

Der Vorfall heizt die Diskussion um Teamzusammenhalt und mögliche Strategien weiter an. In der Formel 1 können riskante Manöver nicht nur Rennen kosten, sondern auch interne Konflikte verschärfen. McLaren wird Konsequenzen ziehen müssen, um ähnliche Vorfälle zu vermeiden. Das Duell der beiden Piloten wird in der Zukunft mit Spannung verfolgt.

