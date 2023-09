DSDS-Star Katja Krasavice: Ihre Rolex ist so teuer wie eine Wohnung in Duisburg

Provokation ist ihr Markenzeichen und sie scheint das Wort Angst nicht zu kennen. DSDS„-Star Katja Krasavice hält seit sechs Jahren die Welt des Deutsch-Rap in Atem. Mit Songs wie „Onlyfans“ oder „Doggy“ spielt sie auf ihre Karriere als Onlyfans-Creator an. Tabus scheint es für die 27-Jährige ebenso wenig zu geben, wie übertriebene Bescheidenheit.

Auf ihrem Instagram-Profil, dem 3,6 Millionen Menschen folgen, teilt Krasavice freizügige Fotos und ihren luxuriösen Lifestyle. Von ihren Fans wird sie gefeiert, auf den roten Teppichen des Landes ist sie Dauergast. Doch in ihrem neusten Instagram-Post fällt ein Detail auf, das einem die Sprache verschlagen kann.

Katja Krasavice zeigt, was sie hat

„Pinke Rolex, Pinke P*ssy“ betitelt Katja Krasavice ihren neuen Beitrag auf ihrem Instagram-Profil. Zuvor fragte die Rapperin ihre Fans in ihrer Instagram-Story in einer Umfrage danach, ob sie ihren Rock für ein Foto hochziehen soll. 77 % der Zuschauer stimmten für „Ja“ ab. Krasavice hält sich an ihr Versprechen und postet kurzerhand ein Foto ihres entblößten Hinterteils für ihre Fans. Sie lässt es sich zudem nicht nehmen, ihre edle Uhr zu präsentieren: Eine Rolex.

Ein eigenes Foto im Karussell-Post von Krasavice bekommt die glänzende Uhr. Perfekt auf ihr pinkes Outfit abgestimmt, funkelt sie am Handgelenk der ehemaligen Jurorin des RTL-Formates „Deutschland sucht den Superstar“. Es handelt sich bei dem Zeitmesser um eine Rolex Day-Date 36, mit pinkem Zifferblatt. Kostenpunkt: Rund 60.000 Euro. Dass die Uhr also etwa dem Wert einer Einzimmer-Wohnung in Duisburg entspricht, ist für die Rapperin nicht der Rede wert. Eine Wohnung im Stadtteil Neudorf-Nord beispielsweise ist auf Immobilienportalen schon für rund 53.000 Euro zu haben.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Bei ihren Fans scheint diese Art der Selbstdarstellung gut anzukommen. Ein Follower kommentiert den Beitrag mit den Worten: „Einfach wunderschön. Tolle Uhr, schöne Frau und ein wunderschöner Body.“ Und auch anderen Fans scheint das Schmuckstück am Handgelenk der Rapperin aufgefallen zu sein, ein weiterer Fan schreibt: „Was eine Uhr!!!“ Die Fans von „RTL„-Star Krasavice scheinen regelrecht auf das neueste Outfit der Sängerin zu warten.

Mehr News zum Thema findest du hier:

Voraussichtlich wird Katja Krasavice die Entscheidung zwischen dem Kauf einer Rolex und dem einer Wohnung niemals treffen müssen. Finanziell scheint die Rapperin erstmal abgesichert zu sein.