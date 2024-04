Sylvie Meis: SO glamourös feierte sie ihren Geburtstag

Mit ihrem charmanten niederländischen Akzent verzaubert sie Fernsehzuschauer des Senders RTL. Bekanntheit erlangte Sylvie Meis als Ehefrau des Profifußballers Rafael van der Vaart, die Ehe scheiterte im Jahr 2013.

Karrieretechnisch ging es für Meis im Anschluss steil bergauf, der Fernsehstar saß als Jurorin in der Jury vom „Supertalent“ und moderiert die Dating-Show „Love Island“.

Nun feierte Sylvie Meis ihren 46. Geburtstag und ließ ihre Instagram-Follower an der glamourösen Feierlichkeit zu ihrem Ehrentag teilhaben.

Sylvie Meis lässt es sich gut gehen

Am 13. April feierte Sylvie Meis ihren 46. Geburtstag und ließ es sich an diesem Tag ganz besonders gut gehen. In einem freizügigen mit Blumen gemusterten Abendkleid sitzt Sylvie Meis auf einem beigefarbenen Stuhl in einem luxuriösen Appartement. Im Hintergrund ist eine riesige Tafel zu sehen, auf der unfassbar viele Blumen platziert sind. In der Hand hält Meis weiße Luftballons in Herzform, die Moderatorin strahlt in die Handykamera.

Ein weiteres Foto zeigt das beigegestrichene Schlafgemach des Fernsehstars. Lediglich einen Bademantel trägt die Moderatorin, als sie aus ihrem Schönheitsschlaf erwacht. Auf dem Kopf der alleinerziehenden Mutter befindet sich eine glitzernde Krone, der Ehrentag des It-Girls muss ja schließlich gebührend gefeiert werden. An der Wand hinter dem Bett hängt eine riesige Reihe an pinken Luftballons, die die Worte „Happy Birthday“ bilden. Für ihren Geburtstag scheint Sylvie Meis kein Aufwand zu groß zu sein.

Glückwünsche von den Fans

Die Fans von Sylvie Meis freuen sich über die Einblicke in die Feierlichkeiten der Moderatorin. Ein Fan der nun 46-Jährigen kommentiert die Fotos mit den Worten: „Alles Gute zum Geburtstag. Du bist eine tolle Frau. Bleib so wie du bist“ und ein weiterer Fan schreibt: „Herzlichen Glückwunsch, liebe Sylvie. Alles, was du dir wünschst, soll in Erfüllung gehen.“ Über so viel Aufmerksamkeit vonseiten der Fans freut sich der Fernsehstar garantiert.

Was sich Sylvie Meis für ihr neues Lebensjahr vorgenommen hat, verrät die Moderatorin ihren Fans nicht. Langweilig wird es im Leben des Fernsehstars jedoch sicherlich nicht werden.