Bürgergeld-Empfängerin nimmt Auszeit – ihre Pläne sind alles andere als gewöhnlich

Die Bürgergeld-Empfängerin Tatjana, auch bekannt als Taddel, ist ein Gesicht, das die RTL Zwei-Zuschauer noch nicht lange kennen. Erst seit Kurzem ist sie in der Serie „Hartz und herzlich – Tag für Tag“ zu sehen.

Doch ihre aktuellen Pläne könnten so manchem noch lange im Gedächtnis bleiben. Taddel hat sich ganz bewusst für eine berufliche Auszeit und das Bürgergeld entschieden. Sie verfolgt nämlich einen klaren Plan.

Bürgergeld-Empfängerin möchte sich in der Musikbranche etablieren

Künftig möchte die Mannheimerin als Rapperin durchstarten. Klar, so ein 9-to-5-Job passt da natürlich nicht rein. Er würde den akribischen Aufbau ihrer Musikkarriere nur behindern.

„Ich habe mir eine Auszeit vom Arbeiten genommen. Das bedeutet aber nicht, dass ich nie wieder arbeiten gehe. Im Moment mache ich es aber einfach nicht. Das tut mir gut!“, erklärt Taddel beseelt.

Nun hat sie viel mehr Zeit sich ihren eigentlichen Leidenschaften zu widmen. Seit fünf Monaten verweilt die Bürgergeld-Empfängerin nun schon zu Hause. Taddel weiß, dass man Geld zum Leben braucht.

Bald soll es wieder an die Arbeit gehen

Trotzdem ist sie überzeugt, dass man einfach auch mal an sich selbst denken muss. Ein paar Wochen will sie sich das noch gönnen, bis es schließlich wieder zurück an die Arbeit geht.

Die gelernte Bürokauffrau hat ihre Ansprüche: Irgendwas machen? Kommt für sie nicht infrage. Zu einem Umzugsunternehmen zurück? Auf keinen Fall! Es muss ein Job sein, der sich mit ihrer Rap-Leidenschaft verbinden lässt.

Tatjana sieht sich in der Unterhaltungsbranche zu Hause

Die 35-jährige alleinerziehende Mutter blickt optimistisch in ihre berufliche Zukunft. Sie ist überzeugt davon, dass es den für sie maßgeschneiderten Job gibt.

Auf die Frage, welche Arbeit sie reizen würde, hat Taddel gleich mehrere Tätigkeiten parat: „Moderatorin, Radiosprecherin – irgendetwas, womit man ein Publikum anheizt. Mein Wissen ist da noch nicht so breit gefächert. Aber ich hoffe, dass die Gespräche über meine berufliche Zukunft mich zum Erfolg führen.“

Durch eine Tätigkeit beim Radio möchte sie sich intensiver im Rap-Business positionieren und ihren Namen etablieren. Ob das gelingt, werden die kommenden Monate und Jahre zeigen. Bei der Bürgergeld-Doku „Hartz und herzlich – Tag für Tag“ dürfen die RTL Zwei-Zuschauer bald neue Updates zu Taddels beruflichem Weg erwarten.

Die Folge „Hartz und herzlich – Tag für Tag“ wird bei RTL Zwei am Freitag (4. Juli 2025) sowie am Montag (7. Juli 2025) ausgestrahlt.