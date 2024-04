RTL-Star Lola Weippert mit IHM auf rotem Teppich – „Eure Chemie ist wundervoll“

Huch, mit wem stolziert RTL-Moderatorin Lola Weippert denn da am vergangenen Freitag (19. April) über den roten Teppich? An diesem Tag fand die Verleihung des „Radio Regenbogen Awards“ im Europa Park Confertainment Center in Rust statt. Dieser Abend galt also eigentlich den Nominierten. Doch im Vorfeld sind alle Augen auf die 28-Jährige gerichtet.

RTL-Star Lola Weippert in männlicher Begleitung

Die Fans von Lola Weippert spekulieren immer wieder gerne über den Beziehungsstatus der „Temptation Island“-Moderatorin. Zu diesem Thema hält sie sich nämlich gerne bedeckt. Doch bei der Verleihung des Radio Regenbogen Awards zeigt sie sich plötzlich mit einem Mann an ihrer Seite.

+++ RTL-Star Lola Weippert ist frisch verliebt: „Es hat mich total erwischt“ +++

Dabei handelt es sich allerdings um keinen Geringeren als ihren Arbeitskollegen und bigFM-Moderator Rolf Vogl, mit dem sie für die Kameras posiert. Auf Instagram teilt Lola Weippert ein paar Schnappschüsse mit ihrem Kollegen, die bei den Fans äußerst gut ankommen.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

RTL-Star Lola Weippert begeistert ihre Fans

Die Kommentare der Fans zu dem gemeinsamen Auftritt der beiden überschlagen sich förmlich:

„Mensch, ihr wärt ein tolles Paar. Vielleicht kommt es ja noch.“

„Du siehst toll aus, ob mit vollem Bauch oder ohne! Der volle Bauch und die ‚kleine‘ Wölbung machen dich einfach noch sympathischer und normaler. Danke, dass du bist, wie du bist.“

„Wie süß ihr euch anschaut.“

„Wow, eure Chemie ist so wundervoll.“

„Ihr beide seid richtig hübsch. Outfit 10/10. Ein schönes Bild.“

„Wow, ihr habt eine gute Chemie und dein rotes Kleid steht dir. Wunderschön siehst du aus.“

+++ RTL-Star Lola Weippert völlig außer sich: „Ich darf die Bombe platzen lassen“ +++

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Die beiden Moderatoren scheinen sich wirklich sehr gut zu verstehen. Auch Rolf Vogl veröffentlicht unzählige Videos mit seiner Moderations-Kollegin Lola Weippert und sorgt damit für gute Laune bei ihren Followern. Ein absolutes Dream-Team also!