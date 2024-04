RTL-Star Lola Weippert ist frisch verliebt: „Es hat mich total erwischt“

Amor hat zugeschlagen, denn RTL-Star Lola Weippert ist verliebt und sprudelt über vor Glück.

„Es hat mich total erwischt“, schwärmt die charmante Radio- und TV-Moderatorin. Während sie aktuell die Morgenstunden an der Seite von Rolf Vogl bei bigFM versüßt, erfüllt sie eine weitere Herzensangelegenheit: Sie kehrt zu ihren Wurzeln zurück und bringt ihre Energie und Begeisterung als erste Botschafterin in die brandneue bigAcademy ein.

RTL-Star Lola Weippert sucht den nächsten Social Star

Nachdem die hübsche Moderatorin die Hörer vier Jahre lang an der Seite von Vogl in der Morgensendung von bigFM begeisterte, zog es Lola Weippert vor die Kamera. Dabei hat sie sich mit ihrer unkomplizierten und lebensfrohen Art eine treue Social-Media-Gemeinde aufgebaut und begeistert das TV-Publikum in Formaten wie „Temptation Island“ und „Das Supertalent“. Till Simoleit, bigFM-Programmchef und langjähriger Weggefährte Weipperts, weiß um die Fähigkeiten der Moderatorin, Menschen zu begeistern und zu motivieren.

„Lola hat das besondere Talent, unsere Hörer:innen für innovative Projekte zu gewinnen“, erklärt Simoleit laut Presseportal. „Mit der bigAcademy wollen wir eine Plattform schaffen, die jungen Talenten die Welt der Social Media näherbringt – praxisnah und authentisch.“ Weippert blickt emotional auf ihre Radiokarriere zurück: „Das Ende war wie der Abschluss einer wunderbaren Beziehung. Es war schwer, aber jetzt freue ich mich auf neue Herausforderungen.“

Als Gesicht der bigAcademy ruft Weippert die Community auf, sich mit ihren Talenten zu präsentieren. Sie selbst wird, gemeinsam mit dem Team von bigFM, über die Vergabe der ersten Plätze entscheiden. „Ich kann es kaum erwarten, die kreativen Köpfe von morgen zu sehen und sie auf ihrem Weg zu begleiten“, zeigt sich Weippert begeistert über ihre Rolle.