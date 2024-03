RTL-Star Lola Weippert verrät irren Trick – sofort bekommt sie heftigen Gegenwind

Im Leben von RTL-Star Lola Weippert wird es nie langweilig. Die Moderatorin von Formaten wie „Temptation Island“ und „Prince Charming“ ist auf den roten Teppichen des Landes zu Hause und liebt das Leben in der Öffentlichkeit.

Dem Instagram-Profil von Lola Weippert folgen stolze 691.000 Menschen. Hier teilt die Moderatorin Eindrücke aus ihrem beruflichen Alltag und Schnappschüsse aus dem letzten Urlaub. Doch nun verrät das Energiebündel einen irren Trick, den sie einfach nicht länger für sich behalten kann.

Lola Weippert auf der Reise zu sich selbst

In der vergangenen Woche trat Lola Weippert ihre erste Solo-Reise an und machte Urlaub auf Teneriffa. Für die Moderatorin stellte diese Reise eine große Herausforderung dar, da sie für gewöhnlich immer unter Menschen ist. Mittlerweile ist Weippert wieder zurück in Deutschland, möchte jedoch noch einen ganz besonderen Tipp mit ihren Fans teilen. Hierfür sitzt der Fernsehstar auf der Liege eines Hotelpools und hat einen Stapel Bücher vor sich liegen.

Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy. DER WESTEN auf WhatsApp

Lola Weippert berichtet: „Ich hab einen Tipp bekommen, der hat mein Leben verändert. Man wird in einer Millisekunde so viel entspannter. Kann es sein, dass deine Zunge gerade oben am Gaumen klebt? Falls ja, bist du vielleicht gestresst? Entspann dich und nimm die Zunge runter! Die sollte unten hinter den Zähnen anliegen. Und dann einfach mal tief durchatmen.“ Ihr neu erlerntes Wissen möchte die Moderatorin direkt an ihre Fans weitergeben.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Widerspruch von der Fans

Mit ihrem Video wollte Lola Weippert ihrer Fangemeinde sicherlich etwas Gutes tun. In der Kommentarspalte des Instagram-Videos finden sich jedoch reihenweise kritische Kommentare wieder. Die Fans der Moderatorin decken den Trick nämlich als fehlerhaft auf.

Ein Follower kommentiert den Beitrag mit den Worten: „Also mein Logopäde dreht sich im Grabe um. Ich war zwei Jahre beim Logopäden, um die Zunge am Gaumen zu lassen. Jede andere Stellung sorgt nämlich auf Dauer für Zahnfehlstellungen und hat nichts mit der natürlichen Zungenposition zu tun“ und ein weiterer Fan schreibt: „No way, Lola. Am Gaumen oben ist korrekt, das ist bei so vielen Logopäden Thema, weil diese Ruhestellung nicht nur fürs Sprechen wichtig ist.“ Mit so viel Gegenwind hat Lola Weippert sicherlich nicht gerechnet.

Bisher hat sich Lola Weippert nicht zu den fehlerhaften Informationen geäußert. Auf Grund des Wissens ihrer Fans hat die Moderatorin nun sicherlich auch noch etwas Neues dazugelernt.