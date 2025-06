RTL-Star betritt neues Terrain – „Mir macht es wahnsinnig Spaß“

Beim „Raffaello Summer Day“ überraschte RTL-Moderatorin Bella Lesnik mit einer ganz besonderen Neuigkeit abseits von Glanz und Glamour: Sie hat sich entschieden, noch einmal die Unibank zu drücken – und das mit 43 Jahren. Der Schritt zurück in den Hörsaal mag für viele ungewöhnlich klingen, doch für die erfahrene Journalistin ist es eine Herzensangelegenheit.

Wie sie im Gespräch mit Model Franziska Knuppe verriet, ist ihr neues Studium nicht bloß ein Zeitvertreib. Es ist ein bewusster Schritt, der von Neugier und Wissensdurst geprägt ist. Und auch wenn der Alltag als Mutter und Medienprofi nicht gerade wenig fordert, hat Lesnik klare Gründe, diesen Weg einzuschlagen.

RTL-Moderatorin wagt einen mutigen Neustart auf akademischem Terrain

„Ich studiere Psychologie“, erklärt RTL-Bekanntheit Bella Lesnik im Gespräch beim „Raffaello Summer Day“. Dabei geht es ihr nicht darum, das Berufsfeld zu wechseln, sondern sich selbst weiterzuentwickeln – intellektuell wie persönlich.

Das ganze macht sie auch nicht erst seit gestern, wie Bella Lesnik weiter erklärt: „Jetzt bin ich im vierten Semester.“ Das berichtet auch die „Bild„. Um ihr Studium bestmöglich mit ihrem Job beim RTL-Star-Magazin „Exclusiv“ verbinden zu können, studiert sie an der Fernuniversität Hagen.

Wissen statt Routine – und eine Prise Nervosität

Auf die Frage nach den Hintergründen antwortet das RTL-Gesicht prompt: „Ich habe schon als Kind psychologische Fachliteratur gelesen, die eigentlich nur für Studierende ist. Ich finde es total wichtig, sich weiterzuentwickeln.“ Den eigentlichen Wunsch eines Studiums an einer Präsenzuni hat sie schnell verworfen: „Das wäre nur mit Hängen und Würgen machbar gewesen. Jetzt beschäftige ich mich ganze Abende mit Psychologie.“

Aber keine Sorge – Bella Lesnik strebt keinen neuen Karriereweg an, wie sie beim „Raffaello Summer Day“ gegenüber Franziska Knuppe erzählt: „Mich interessiert, wie der Mensch tickt. Psychologie macht in meinem Job als Journalistin viel Sinn, wenn ich Interviews führe. Mich interessieren einfach Menschen, deshalb bin ich Journalistin geworden.“ Während ihres bisherigen Studiums hat sie vor allem an einem Fach besonders großen Gefallen gefunden: Statistik! „Mir macht es wahnsinnig Spaß, Studien und Daten auszuwerten.“

Mit diesem Schritt beweist Bella Lesnik, dass es nie zu spät ist, sich weiterzuentwickeln – unabhängig vom bisherigen Karriereweg. Und dass Bildung ein Geschenk sein kann, das man sich selbst macht – in jedem Alter.

