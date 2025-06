RTL-Moderatorin macht es offiziell – „Darf ich vorstellen“

RTL-Moderatorin Sabrina Ilski (37), bekannt durch das Nachrichten-Format „Punkt 12“, verkündete ein überraschendes Liebesglück.

Nach zwölf Jahren inniger Liebe und einer gemeinsamen Tochter gab sie nun ihrem langjährigen Partner Steffen auf der Burg Flamersheim in der Eifel ihr Ja-Wort.

RTL-Moderatorin Sabrina Ilski hat Ja gesagt!

Im engsten Familienkreis und umgeben von ihren Freunden erlebte Sabrina Ilski dieses besondere Ereignis. Auf ihrem offiziellen Instagram-Account präsentiert sie sich freudesstrahlend im Brautkleid – selbstverständlich Arm in Arm mit Ehemann Steffen.

++ Auch für dich interessant: RTL-Star Paul Janke bricht langes Schweigen! „Nach wie vor offen“ ++

Dazu schreibt sie emotional: „Darf ich vorstellen: mein Mann. Und weiter: Vor ein paar Tagen sagte er noch zu mir, dass wir zusammen immer gute Entscheidungen treffen – das war die beste in 12 gemeinsamen Jahren!“

„Unsere Füße sind noch taub vom Tanzen“

Es sind ehrliche Worte und sehr private Einblicke einer Moderatorin, die sich seit August 2024 mit Katja Burkard die Moderation von „Punkt 12“ teilt.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Aktueller Instagram-Beitrag von RTL-Moderatorin Sabrina Ilski: Sie heiratete ihren langjährigen Partner Steffen.

In ihrem Schlusssatz ihres Instagram-Posts bringt sie ihre Dankbarkeit zum Ausdruck. So schreibt sie humorvoll: „Wir sind überglücklich und dankbar für einen unvergesslichen Tag mit Freunden & Familie. Unsere Füße sind noch taub vom Tanzen… so soll es sein!“