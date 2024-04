RTL-Star Lola Weippert völlig außer sich: „Ich darf die Bombe platzen lassen“

Lola Weippert legt derzeit eine steile Karriere hin: Für RTL moderierte sie bereits Shows wie „Das Supertalent“ und „Temptation Island“. Außerdem modelt sie für die aktuelle Kampagne der internationalen Wäsche-Marke „Hunkemöller“, ist zudem mit 694.000 Followern auf Instagram eine gefragte Influencerin.

Doch auch Lola Weippert hat mal klein angefangen: Vor ihren Moderations-Jobs bei RTL arbeitete sie für das Radio – genauer gesagt für den Sender bigFM – und dorthin kehrt sie jetzt wieder zurück, wie sie auf Instagram verkündete.

Lola Weippert moderiert wieder im Radio

„Ich darf die Bombe platzen lassen: Ab morgen früh hört ihr mich wieder in Deutschlands biggster Morningshow bei bigFM“, heißt es in dem Social-Media-Post vom Sonntag (7. April). „Meine Mission: Euch die Chance und Unterstützung geben, die ich mir damals gewünscht hätte. Als ich beim Radio gekündigt habe (um meine Karriere im TV zu starten) fühlte es sich an, als hätte ich eine Beziehung beendet. Ich habe sehr viel geweint und hatte einen regelrechten Herzschmerz.“

Inzwischen ist das ganze vier Jahre her – und Lola vermisst ihre „geliebte“ Morningshow nach wie vor sehr. „Wieso immer nur in Erinnerungen schwelgen, wenn man sie auch einfach reaktivieren kann. Und hier ist sie: Die Renaissance meiner persönlichen Radio-Zeit. Vier Wochen tauche ich nochmal in den geliebten Wahnsinn der Morningshow-Moderation ein. (Danach geht’s auf direktem Wege auf die nächste TV-Produktion) Um 3.30 Uhr aufstehen, ab 5 Uhr live für Deutschlands biggste Morningshow moderieren. Was für viele vielleicht wie ein Albtraum klingt, ist für mich das größte Glück! Ich bin ganz aufgeregt und kann’s kaum glauben, weil ich von diesem Moment in den letzten Jahren so oft geträumt habe.“

Doch das ist nicht die einzige Neuigkeit, welche die 28-Jährige ihren Fans zu verkünden hatte. „Wir suchen dein Talent für die bigAcademy!“, schreibt Lola weiterhin. Wer „kreativ ist und nicht auf den Mund gefallen“, der bekomme eine Chance, zu „glänzen“. Na, wenn das mal keine Neuigkeiten sind!