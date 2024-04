Lola Weippert stellt sich ihrer größten Angst – „Dämonen, Dunkelheit, Emotionen“

Sie ist der Inbegriff eines Energiebündels und glänzt als Moderatorin der RTL-Formate „Temptation Island“ und „Prince Charming“. Die ehemalige Hörfunkmoderatorin Lola Weippert ist auf den roten Teppichen des Landes zu Hause.

Auf ihrem Instagram-Profil, dem über 685.000 Menschen folgen, lässt Lola Weippert ihre Fans an ihren beruflichen Erfolgen und privaten Herausforderungen teilhaben. Doch nun musste sich die Moderatorin einer ihrer größten Ängste stellen.

Lola Weippert kommt an ihre Grenzen

Lola Weippert kommt selten zur Ruhe. Die Moderatorin tanzt auf vielen Hochzeiten gleichzeitig und reist um die Welt. Doch meistens ist die 27-Jährige von einem großen Team an Hair- und Make-Up-Stylisten und Kamerateams umgeben. Jetzt stellte sich der Fernsehstar einer Herausforderung, vor der sie sich seit Jahren drückte. Weippert entschied sich dazu, das erste Mal in ihrem Leben alleine in den Urlaub zu fahren.

Auf ihrem Instagram-Account teilt die Moderatorin Eindrücke von ihrer Reise. Selfies am Pool, Frühstück vom Room-Service und Meditieren am Strand – Weippert schöpft in ihrem Teneriffa-Urlaub aus den Vollen. Auf den ersten Blick ist kaum zu erahnen, wie viel Überwindung die Moderatorin dieser Schritt gekostet hat.

Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy. DER WESTEN auf WhatsApp

Lola Weippert gesteht: „Ich musste 27 Jahre alt werden, um mich zu trauen, erstmalig mit mir ganz alleine zu verreisen. Eine Single-Reise. Ich hatte zugegeben echt Respekt vor all dem, was so hochkommen könnte. Dämonen, Dunkelheit, Emotionen. Ich war jahrelang Meisterin darin, mich von meiner Trauer abzulenken, anstelle mich mit ihr auseinanderzusetzen. […] Fazit: Diese Woche war magisch und hat mir so gut gefallen und definitiv gut getan.“

Und weiter: „Natürlich gab es herausfordernde Momente, in denen ich nicht die Kraft aufbringen wollte, mich vor die Türe zu begeben, um alleine im Restaurant zu sitzen. Aber anstelle mich dann zu zwingen, habe ich das Gefühl angenommen und mir etwas aufs Zimmer bestellt.“ Diese Solo-Reise nach Teneriffa scheint für die Moderatorin eine bedeutsame neue Phase in ihrem Leben eingeleitet zu haben.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Bestärkende Worte von den Fans

Auch die Fans von Lola Weippert scheinen den Mut der Moderatorin zu bewundern. Unter dem Instagram-Beitrag des Fernsehstars finden sich reihenweise bestärkende Kommentare wieder. Ein Fan der Influencerin kommentiert die Fotos mit den Worten: „Toll, dass du dich getraut hast, Lola. Ich bin schon öfter alleine verreist und fand es auch immer sehr schön und bereichernd“ und ein weiterer Follower schreibt: „Das hast du so gut geschrieben. Du sprichst mir aus der Seele. Toll, dass du diese Reise gemacht hast.“ Weipperts ehrliche Worte scheinen bei vielen ihrer Fans Anklang gefunden zu haben.

Ihre verdiente Auszeit scheint Lola Weippert in vollen Zügen genossen zu haben. Vielleicht hat die Moderatorin mit ihrem authentischen Reisebericht auch den ein oder anderen Fan zu einem zukünftigen Solo-Trip ermutigen können.