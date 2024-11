Cathy Hummels teilt emotionale Zeilen – „Ich habe Angst“

Nach nervenzerreißenden Stunden herrscht nun Gewissheit: Donald Trump ist erneut zum Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt worden. Diese Nachricht schlägt auf der gesamten Welt hohe Wellen.

Hierzulande sitzt der Schock über das Wahlergebnis bei vielen Menschen tief – so auch bei Cathy Hummels. Die Moderatorin teilt jetzt ein deutliches Statement auf ihrem Instagramkanal.

Cathy Hummels rechnet ab

Treue Fans von Cathy Hummels wissen, dass sie eine ganz besondere Verbindung zu den USA hat. Mit 16 Jahren verbrachte die Ex-Frau von Mats Hummels ein Jahr als Austauschschülerin in Catonsville, Maryland. Seither schwärmt sie regelmäßig über Land und Leute.

Es überrascht also nicht, dass Cathy Hummels die US-Wahl in der Nacht zu Mittwoch (6. November) mit Spannung verfolgt hat. Das Ergebnis sorgt bei ihr jedoch für Entsetzten. „Ich bin wirklich erstaunt darüber, wie das nochmal passieren konnte. Donald Trump wird erneut Präsident. Aber dadurch, dass die USA mein zweites Zuhause ist, wundert mich das Ergebnis nicht“, schreibt die ehemalige „Kampf der Realitystars“-Moderatorin in ihrer Instagramstory.

Cathy Hummels wird deutlich

Dass Donald Trump den Wahlkampf gegen Kamala Harris gewonnen hat, löst deutliche Gefühle in ihr aus, wie sie schreibt: „Die Kluft zwischen Arm und Reich wird immer größer. Ich habe echt Angst, was das für uns – die restliche Welt – bedeutet, dass ein Irrer dieses Land regiert. Wäre ich gläubig, würde ich beten. Bin ich aber nicht, what the fuck.“

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Neben Cathy Hummels haben sich auch TV-Moderator Jochen Schropp, ProSieben-Star Ruth Moschner und zahlreiche weitere Promis kritisch zu Trumps Wahlsieg geäußert. Sie alle befürchten nun drastische Konsequenzen für die gesamte Weltbevölkerung…