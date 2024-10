Cathy Hummels verrät – SO denkt sie über Mats‘ neue Beziehung

Da staunt selbst der Pariser Eiffelturm! Beim glamourösen „Ballon d’Or“-Award am Montagabend (28. Oktober) in Paris rollte Weltmeister Mats Hummels (35) mit seiner neuen Herzdame Nicola Cavanis (26) über den roten Teppich und ließ monatelange Flüsterschnacks verstummen. Die beiden strahlten wie frisch verliebte Teenager und setzten mit ihrem Auftritt ein klares Statement: Wir sind ein Paar!

Doch wo neue Liebe erblüht, bleibt die Vergangenheit nicht stumm. Mats‘ Ex-Frau Cathy Hummels (36) meldet sich zu Wort – und das ganz ohne Giftpfeile!

Cathy Hummels: Jetzt spricht sie Klartext

Die Moderatorin, die kürzlich mit ihrem modischen Gartenlook für Schlagzeilen sorgte, zeigt sich überraschend entspannt. „Jeder von uns stürzt sich in etwas Neues und findet so sein Glück“, so Cathy im Interview mit RTL. Sie gönnt ihrem Ex die Schmetterlinge im Bauch und lenkt den Fokus auf die Sonnenseite ihres eigenen Lebens.

Während Mats seine Liebesgeschichte mit Freundin Nicola schreibt, konzentriert sich Cathy auf ihren größten Schatz: Sohn Ludwig (6) und ihre beruflichen Projekte. „Ich konzentriere mich auf meinen Sohn und meine anstehenden Projekte, wie mein Charity-Christmas-Event für Kinder im Dezember in München“, verrät sie stolz. Ein warmherziger Kontrast zu den kalten Winden der Trennung.

Ob Cathy die neue Frau an Mats‘ Seite schon persönlich getroffen hat, bleibt vorerst ihr Geheimnis. Doch von Eifersucht oder bissigen Kommentaren fehlt jede Spur. Ganz im Gegenteil: „Beides ist doch auf seine Art und Weise schön“, sinniert sie. Ein gelassener und reifer Umgang mit der neuen Situation, denn immerhin trennten sich die Wege der beiden Stars 2022 nach einer Ehe voller Höhen und Tiefen.