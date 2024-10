Thomas Gottschalk: Jetzt schießt er gegen Cathy Hummels – „Soll ich auspacken?“

Thomas Gottschalk (74) hat es wieder getan!

Seit Tagen sorgt der ZDF-Moderator mit seinen polemischen Aussagen für Aufsehen. Auf seiner Lesereise in Berlin zog er diesmal über Cathy Hummels (36) her. In seinem neuen Buch „Ungefiltert“ nimmt Gottschalk kein Blatt vor den Mund und sorgt mit spitzen Bemerkungen für Aufregung.

Thomas Gottschalk verteilt die nächste Spitze

Im Berliner Pfefferberg Theater ließ er Medienberichten zufolge kein gutes Haar an Influencern, besonders nicht an Cathy. „Cathy Hummels hat mir angeboten, mein Buch zu promoten“, erzählte er mit einem vielsagenden Blick. Doch Gottschalk ruderte schnell zurück: „Aber ich sage jetzt lieber nichts mehr, sonst rede ich mich noch um Kopf und Kragen.“ Gottschalk fügt hinzu: „Oder soll ich mal über Cathy Hummels auspacken?“

Das Publikum bejahte seine Frage, doch der Entertainer blieb diplomatisch: „Lieber nicht“, so der „Wetten, dass..?“-Moderator und wechselte das Thema – wohl um keinen Shitstorm zu riskieren. Bereits im „Supernasen“-Podcast mit Mike Krüger (72) hatte Gottschalk gegen Cathy ausgeteilt, als er ihr Vorhaben, beim Oktoberfest zwölf Dirndl zu tragen, als „absurd“ bezeichnete. Seine Frau, so Gottschalk, sei da viel bescheidener.

Ein Umstyling-Angebot von Cathy Hummels schlug er ebenfalls aus. Zu viel Nähe? Wohl eher kein Interesse an einer direkten Konfrontation mit der Influencerin.