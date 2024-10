Thomas Gottschalk im Kölner Treff: Zuschauer gehen auf die Barrikaden – „Unerträglich peinlich“

Dieser Mann polarisiert: TV-Ikone Thomas Gottschalk war am Freitag (11. Oktober) zu Gast in der WDR-Talkshow „Kölner Treff“ und nahm kein Blatt vor den Mund. So übte der 74-Jährige, der mittlerweile über 48 Jahre im Showbusiness arbeitet, heftige Kritik am Fernsehen. Und plauderte ganz nebenbei auch über seinen Rom-Besuch mit seiner frisch angetrauten Ehefrau Karina.

Doch das, was Thomas Gottschalk im „Kölner Treff“ berichtet, stößt bei einigen Zuschauern bitter auf. Sie können im Netz nicht an sich halten.

Thomas Gottschalk im Kölner Treff: Zuschauer auf 180

Gottschalk, mit dem vor allem eine lange Karriere als ZDF-Moderator bei „Wetten, dass…?“ in Verbindung gebracht wird, muss sich mittlerweile eingestehen, dass sich das Fernsehen geändert hat. So lässt er in der WDR-Sendung kein gutes Haar daran und bemängelt, dass man nicht mehr alles sagen dürfe, was man denke. Das sei zuletzt vor allem bei „Wetten, dass…?“ so gewesen.

Gottschalk: „Ich habe festgestellt, dass ich oft merke, wenn ich zu Hause irgendetwas sage, denke ich, es sei gut, dass das keiner im Fernsehen gehört hat. Das sind Dinge, die ich früher nicht gedacht habe, dass ich sage, man hätte mir das falsch auslegen können.“ Mittlerweile dürfe man nicht mal mehr eine Fußballspielerin mit falschem Namen erwähnen, weil dies gleich an Affront gegen den Frauenfußball und Frauen generell sei, so Gottschalk weiter.

Als Moderatorin Bettina Böttinger den Showmaster schließlich auf seinen kürzlichen Rom-Trip mit seiner Frau anspricht, erzählt Thomas Gottschalk eine kleine Anekdote am Rande, die im Netz bei den Zuschauern aktuell alles andere als eine kleine Sache ist. Im Gegenteil: Es wird groß ausgeteilt gegen den TV-Star.

Thomas Gottschalk: Fans sauer – „Unerträglich peinlich“

So erzählt Gottschalk, an einem Brunnen habe sich ein Hochzeitspaar am Petersplatz fotografieren lassen. „Dann habe ich gehört, die reden Deutsch. Ich kann mich neben jedes Paar stellen und die freuen sich. Manchmal geht’s daneben.“ In München traf er zufällig auf ein Mädchen im Ballkleid, das bei einem Abschlussball war. „Die hat sich da fotografieren lassen mit ihrer Mutter. Da habe ich mich danebengestellt und der Mann hat gesagt: ‚Gehen Sie bitte aus dem Bild.‘ Und die Tochter: ‘Papa, du bist so blöd.‘“

Für einige Zuschauer sind Gottschalks Aussagen absolut daneben. So schreibt jemand bei Instagram: „Sehr überheblich.“ Ein anderer kommentiert: „Warum sollte dieser Mann auf privaten Bildern drauf sein? Der Typ ist schon sehr eingebildet.“ Und wieder jemand anderes schreibt: „Unerträglich peinlich. Wird völlig überschätzt, vor allem von sich selbst.“

Immerhin: Eine Zuschauerin kann den rauen Ton gegen den einstigen ZDF-Star nicht ganz verstehen: „Hä, was haben jetzt alle gegen Thomas Gottschalk? Hab ich was verpasst?“

Die ganze Folge vom „Kölner Treff“ kannst du noch mal in der ARD-Mediathek schauen.