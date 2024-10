Cathy Hummels: Schock auf der Wiesn – „Habe richtige Schmerzen“

Keine Wiesn ohne Cathy Hummels! Die Moderatorin ist in den letzten Jahren immer wieder auf dem größten Volksfest der Welt unterwegs gewesen. Und auch in diesem Jahr hat die Influencerin dem Oktoberfest schon einige Besuche abgestattet.

Während Cathy Hummels die meiste Zeit beruflich auf den Wiesn unterwegs ist, schlendert sie hin und wieder auch mal privat über die Wiesn. Doch am Sonntag (29. September) kam es bei ihrem Familien-Ausflug zu einem unverhofften Zwischenfall.

Cathy Hummels: Unfall auf den Wiesn

Eigentlich wollte Cathy Hummels den Familien-Tag mit ihren Liebsten genießen. Top gestylt und mit Sohnemann Ludwig sowie ihren Eltern im Schlepptau macht sich die 36-Jährige auf den Weg. Am Ziel angekommen, klappern sie erst einmal das ganze Programm ab.

Von einer Fahrt auf dem Kettenkarussell über eine deftige Portion Kaiserschmarren bis hin zum Schlemmen im Festzelt ist alles dabei. Die Eindrücke teilt die Ex-Frau von Mats Hummels dabei natürlich auf Instagram. Doch der schöne Tag nimmt plötzlich eine tragische Wendung. Es kommt zu einem kleinen Unfall!

Cathy Hummels hat „richtige Schmerzen“

Als Cathy Hummels wieder zu Hause ist, meldet sie sich mit unschönen Nachrichten bei ihren Followern. „Leute, wir sind jetzt wieder zu Hause, aber schaut bitte meinen Fuß an. Ich habe richtige Schmerzen. Ich glaube ehrlich gesagt, ich habe mir da einen Knochen gebrochen“, sagt sie, während sie ihren Knöchel filmt. Dieser scheint in der Tat ordentlich angeschwollen zu sein. Was ist denn da passiert?

Die Moderatorin klärt auf: „Mir ist jemand auf den Fuß getreten, tut ziemlich weh! Wiesn halt.“ Doch dieser Vorfall überschattet ihren Tag auf dem Oktoberfest nicht, betont sie: „Unser Wiesntag heute war toll, obwohl es mega voll war.“ Na, das ist die Hauptsache.