Dänemark-Insider warnt deutsche Auswanderer vor Reinfall: „Du bist selber Migrant“

Dänemark und Ungarn: Die beiden Länder ziehen aktuell viele Deutsche an. Es gibt eine regelrechte Welle bei der Einwanderung ins kleine Königreich Dänemark, aber auch das von Viktor Orbán regierte Ungarn ist für nicht wenige Deutsche anziehend. Der TV-Sender ntv sendete nun eine kleine Reportage über deutsche Auswanderer in Dänemark. Der Radiosender Deutschlandfunk Kultur recherchierte derweil in Ungarn im Milieu der deutschen Einwanderer.

Fotostrecke: Darum suchen Deutsche in Ungarn und Dänemark eine neue Heimat

Seit 2020 zogen über 700 Deutsche in die westdänische Kommune Ringkøbing-Skjern. Dabei hat sie nur etwa 55.000 Einwohner – sie wird somit immer „deutscher“. Foto: Imago/Steinach, Imago/Dreamstive Chris Wantia ist Zuzugsberater für Deutsche bei der Kommune Ringkøbing-Skjern. Er weiß, dass viele deutsche Migranten für ihre Kinder eine bessere Zukunft in Dänemark sehen, etwa aufgrund des Schulsystems. Manche würden mit der deutschen Politik nicht klarkommen, andere finden das System in Dänemark zugänglicher. „Alles ist auf Augenhöhe“ und jeder duzt sich. Foto: IMAGO/Zoonar Deutsche Auswanderer schwärmen vor der ntv-Kamerateam über das „ganz andere Lebensgefühl“. Die Dänen seien freundlicher, Immobilienpreise deutlich günstiger, außerdem lässt sich fast alles über eine Behörden-App digital regeln. Nicht zu vergessen: Im Schnitt liegen die Löhne 25-30 Prozent höher, auch wenn auch die Steuern happig sind. Foto: IMAGO/Shutterstock Doch es gibt auch noch andere Auswanderer, erzählt Wantia in der ntv-Reportage: „Die sagen: Mir ist das mit der Migration zu viel in Deutschland. Da sage ich aber: Denke dran, wenn du jetzt auswanderst, bist du selber Migrant!“ So ermahnt er Auswanderer auch, dass Lebensläufe zumindest auf Englisch, besser auf Dänisch abgegeben werden sollten. Lebensläufe auf Deutsch landen in der Regel direkt in den Mülleimer. Foto: IMAGO/Zoonar Das Thema Politik spielt bei vielen deutschen Auswanderern in Ungarn eine größere Rolle. Rechtspopulist Viktor Orbán als Regierungschef ist für sie die bessere Alternative. Sie haben Probleme mit zu vielen Flüchtlingen und der multikulturellen Gesellschaft in Deutschland. Foto: IMAGO/SEPA.Media Während insbesondere viele junge Ungarn das Weite suchen, wollen vor allem viele Senioren ihren Lebensabend dort verbringen. Mehr als 14.000 Deutsche bekommen ihre Rente in Ungarn ausgezahlt. Jährlich melden etwa 4.000 Deutsche einen ungarischen Wohnsitz neu an. Foto: IMAGO/Avalon.red Ein Beispiel: Detlev Schönauer. Der 71-Jährige berichtet dem Deutschlandfunk Kultur über seine negativen Erfahrungen in Deutschland mit Rassismusvorwürfen. Schönauer: „Ich wurde sehr gemobbt in Deutschland als Kabarettist, weil ich mir herausgenommen habe, die Migrationskrise zu kritisieren.“ Foto: IMAGO/Funke Foto Services In Ungarn könne er sagen, was er möchte. Rita Mick-Solle hält dagegen. Sie ist Pfarrerin einer deutschsprachigen Gemeinde in Ungarn und erklärt: „Natürlich können sie hier frei reden, weil sie hier in das Muster reinpassen.“ Foto: IMAGO/Zoonar

