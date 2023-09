RTL baut Programm um: Wochenende auf den Kopf gestellt

Normalerweise gehört der Sonntagvorabend bei RTL den Promis. Stets um kurz nach 19 Uhr meldet sich Moderatorin Frauke Ludowig mit dem RTL-Starmagazin bei ihren Fans. Doch wer am kommenden Sonntag (10. September 2023) um 19 Uhr RTL anschaltet, dürfte sich erst einmal verwundert die Augen reiben. Denn der Kölner Sender hat die Abläufe am Wochenende gehörig auf den Kopf gestellt.

So grüßt Frauke Ludowig vom 10. bis zum 24. September nicht etwa wie gewohnt um 19.05 Uhr, sondern bereits um 17.45 Uhr. Der Grund: RTL hat sich die Rechte an ausgewählten NFL-Spielen gesichert. Und so stehen die kommenden Sonntage ganz im Zeichen des US-Profisports.

Am 10. September wird RTL ab 19 Uhr das Spiel der Cincinnati Bengals gegen die Cleveland Browns zeigen. Im Anschluss folgt dann um 22.25 Uhr das Match der Miami Dolphins gegen die Los Angeles Chargers.

Gleiches Spiel am darauffolgenden Sonntag. Am 17. September 2023 zeigt RTL um 19 Uhr das Spiel der Seattle Seahawks gegen die Detroit Lions. Im Anschluss folgt dann die Partie der New York Jets gegen die Dallas Cowboys.

++ RTL Zwei stellt „Love Island“-Teilnehmer vor – und muss direkt einschreiten ++

Eine Woche darauf, also am 24. September 2023 folgt um 19 Uhr die Partie der New England Patriots gegen die New York Jets und um 22.25 Uhr das Spiel Dallas Cowboys gegen Arizona Cardinals.

RTL zeigt Sonderausgaben von „Wer wird Millionär?“

Im Anschluss an die Spiele zeigt RTL an jedem Sonntag die Krimiserie „CSI Miami“. Es ist nicht die einzige Umstellung im RTL-Programm. In dieser Woche dürfen sich die Zuschauer beispielsweise auf eine geballte Ladung Quiz-Power freuen.

Mehr Nachrichten:

RTL hat bei „Wer wird Millionär?“ nämlich die Drei-Millionen-Euro-Woche eingeläutet. Und darum gibt es zwischen Montag und Donnerstag gleich vier neue Folgen „Wer wird Millionär?“. Welche Kandidatin Günther Jauch direkt zu Beginn überraschen könnte, und wie ihr das Kunststück gelang, liest du hier.