RTL Zwei stellt „Love Island“-Teilnehmer vor – und muss direkt einschreiten

Bald ist es so weit. Am 11. September suchen bei „Love Island“ einmal mehr neugierige Singles das große Abenteuer in einer Villa auf einer sommerlichen Insel. In diesem Jahr werden auf die gespannten Zuschauer der Datingshow zudem einige Änderungen zukommen. Wie in der vergangenen Staffel wird auch diesmal Sylvie Meis die Show moderieren.

Für die kommenden Folgen hat RTL Zwei nun die neuen Kandidaten und Kandidatinnen vorgestellt. Klar wird: Für jeden scheint jemand dabei zu sein. Doch die Zuschauer sind alles andere als begeistert von den neuen Islandern. Genau das bringen sie jetzt zum Ausdruck.

Unter dem neuesten Instagram-Post des Senders sind einige Fans der Show mehr als empört, nachdem sie die Bilder der Singles gesehen haben. Was sie am meisten stört: die scheinbar fehlende Natürlichkeit der Islander. „Maximal schockiert… zum einen über den Cast, zum anderen, wie sich manche Menschen verunstalten …“, echauffiert sich ein Fan.

Einige kommentieren, dass sie es satthätten, stets ähnlich operierte Körper und Gesichter im Fernsehen zu sehen und wünschen sich mehr Diversität. „Es gibt ja kaum noch irgend wen, der/die keine Veneers hat, eingenähten Teppich aufm Kopf, Markisen an den Augen, Schaufeln auf den Fingern, Implantate, Filler bis zum geht nicht mehr und so weiter“, schreibt eine Userin zur Kandidatenauswahl.

„Love Island“-Star wehrt sich

Die zum Großteil negativen Kommentare haben jetzt auch RTL Zwei selbst dazu bewogen, sich zu äußern. In einem Kommentar schreibt der Sender: „Bitte seid lieb zu unseren Islandern und lernt sie die nächsten Tage erst noch richtig kennen #spreadlove.“

Und nicht nur RTL Zwei wehrt sich gegen die teils fiesen Kommentare. Auch einem Ex-Islander gehen sie gegen den Strich. Unter dem Post schreibt Julian Evangelos : „Man kann es den Leuten einfach nicht recht machen, vielleicht lieber erst mal abwarten, wer mit seiner Art und Sympathie überzeugen kann.“ 2017 lernte er in der Sendung seine große Liebe Stephanie Schmitz kennen. In seinem Kommentar versichert er zudem, dass er glaube, dass die Staffel in diesem Jahr sehr lustig werden kann. Den Fans sei das jedenfalls gegönnt.