„Wer wird Millionär“-Kandidatin gesteht: Bei der Auswahlrunde bekam sie Hilfe

Es geht wieder los: Und wie. Am Montagabend (4. September 2023) startet „Wer wird Millionär?“ nach der Sommerpause endlich wieder durch. Und für die erste Woche hat sich RTL direkt etwas Besonderes ausgedacht. So wird es gleich vier neue Folgen der beliebten Quizshow mit Kult-Moderator Günther Jauch geben.

In der „3 Millionen Euro Woche“ dürfen sich die RTL-Zuschauer nämlich auf „Wer wird Millionär?“-Ausgaben am Montag (4. September 2023), Dienstag (5. September 2023), Mittwoch (6. September 2023) und Donnerstag (7. September 2023) freuen. Einen ersten kleinen Ausblick auf die neuen Folgen gewährte RTL ebenfalls bereits.

„Wer wird Millionär?“-Kandidatin verrät ihr Geheimnis

So wird es Katharina Richter auf den Rate-Stuhl von Günther Jauch schaffen. Im Gespräch mit dem 67-Jährigen verriet die Kandidatin auch, dass sie für den Weg hin zu Jauch einen kleinen Trick angewendet hatte. „Sagen Sie, stimmt das, dass Sie so getrimmt worden sind, schon für die Auswahlrunde?“, wollte Jauch nämlich anfangs von ihr wissen. Da konnte Richter nicht verneinen. Sie habe Hilfe bekommen, gesteht die Kandidatin.

„Ja, mein Partner, mein Freund ist ja Programmierer und der hat mir im Grunde das System auf kleiner Basis noch einmal nachgebaut. Und die ganze Familie hat mitgeholfen, Auswahlfragen sich auszudenken“, so die RTL-Kandidatin offen.

Das schien Jauch kaum glauben zu können. „Aber wie ist denn das System aus Ihrer Sicht?“ „In dem Sinne, dass man eintippen muss. Zum Beispiel auf einem Tablet haben wir das geübt“, erklärte Katharina Richter.

Da verstand auch Jauch: „Die Mechanik geübt? Weil ich meine, die Fragen dazu sind ja unendlich.“ Genauso sei es gewesen, erklärte seine Kandidatin, die Fragen könne man nicht üben. Allerdings die Koordination, denn die ist bei der Auswahlrunde, bei der es nicht nur auf Wissen, sondern auch auf Schnelligkeit ankommt, extrem wichtig.

„Wo gucke ich hin? Habe ich schon die Hand bereit?“

„Wo gucke ich hin? Habe ich schon die Hand bereit? Etc.“, erklärte die mögliche Millionen-Gewinnerin. Sie habe beispielsweise nur auf das Geschriebene geachtet und nicht auf das, was Günther Jauch vorgelesen habe.

„Ich gucke auf die Optik und lese. Und dann gucke ich direkt kurz runter bevor ich mir Gedanken mache (…) Oft erklären die Antworten ja noch einen Teil der Frage. Manchmal weiß man ja gar nicht, worauf will man hinaus und dann sieht man die Antworten, also muss man schnell runtergucken. Aber es ist nicht so leicht, es ist durchaus auch ein Körpergedächtnis. Der Körper merkt sich auch was“, erklärt die Kandidatin. Sie sei aber mit der Zeit immer schneller geworden. So lässt sich dann wohl auch die grandiose Zeit von 4,88 Sekunden erklären. Jetzt muss nur noch die Performance bei den Fragen stimmen, bei denen es ums Geld geht.

RTL zeigt die neuen Folgen „Wer wird Millionär?“ ab 20.15 Uhr im TV oder im Stream bei „RTL Plus“.