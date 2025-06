Günther Jauch verrät: „Verstehen uns eher als das Auswärtige Amt“

Er ist das Aushängeschild des deutschen Quizfernsehens, doch über sein Privatleben schweigt er meist beharrlich: Günther Jauch. Nun hat sich der „Wer wird Millionär“-Moderator in einem Interview ungewöhnlich offen gezeigt. Es geht um seine Ehefrau, ein Weingut und seine Arbeit abseits der Kameras.

Ohne große Worte bringt Jauch darin auf den Punkt, was ihm abseits der TV-Welt wichtig ist. Und das ist – wenig überraschend – nicht der Rummel um seine Person. Doch was er über seine Beziehung zu Thea Jauch sagt, ist bemerkenswert.

„Wir verstehen uns eher als das Auswärtige Amt“

Wie Gala berichtet, äußerte sich Günther Jauch in einem Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur über das gemeinsame Leben mit Ehefrau Thea – insbesondere über ihre Zeit auf dem Weingut von Othegraven in Kanzem. Dieses ist seit über 200 Jahren im Familienbesitz und wurde 2010 von ihm übernommen. „Im Schnitt sind wir so eine Woche im Monat da“, erzählt Jauch, und fügt hinzu: „Es ist so schön hier.“

Günther Jauch macht deutlich, dass er dort nicht nur repräsentiert. Zwar sieht er sich als „ewigen Winzer-Azubi“, doch er hilft mit – beim Putzen, im Büro, beim Ausschank. Den gemeinsamen Arbeitsstil mit seiner Frau beschreibt er mit einem Augenzwinkern: „Meine Frau und ich, wir verstehen uns eher so als das Auswärtige Amt des Weinguts.“

Günther Jauch bleibt „Wer wird Millionär“ treu

Trotz seines Engagements im Weinbau denkt Günther Jauch nicht an einen Rückzug aus dem Fernsehen. „Wer wird Millionär“ ist seit 1999 untrennbar mit ihm verbunden – und daran soll sich vorerst nichts ändern. Er sieht die Show nicht als bloßen Job, sondern als lebendige Plattform, die Wissen, Emotion und Persönlichkeit miteinander verbindet.

Günther Jauch schätzt vor allem, dass jede Ausgabe von „Wer wird Millionär“ anders ist – und kein Abend wie der andere verläuft. Für ihn bleibt das Format eine Herzensangelegenheit, die ihn weiterhin erfüllt. Privat lebt Günther Jauch mit Ehefrau Thea und den gemeinsamen Kindern in Potsdam. Über seine Familie spricht er selten – umso überraschender war seine Offenheit in dem aktuellen Interview. Das Weingut ist für ihn Rückzugsort und Herausforderung zugleich.

