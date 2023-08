„Wer wird Millionär“ (RTL): Offiziell! Jetzt darf es jeder wissen

Tolle Neuigkeiten für alle „Wer wird Millionär“-Fans! Aktuell befindet sich die Quizshow noch in der Sommerpause, wird aber schon bald wieder auf den Bildschirm zurückkehren. Und das mit einer Knaller-Meldung!

Den „Wer wird Millionär“-Kandidaten winkt nämlich ein horrendes Preisgeld, das noch mal alles übertrifft.

„Wer wird Millionär“-Knaller bei RTL

Wie der Branchendienst „DWDL“ mitteilt, wird RTL-Moderator Günther Jauch zum Saisonstart im September mit der 3-Millionen-Euro-Woche zurückkehren. Die gab es bereits im August 2022 sowie im Januar dieses Jahres und konnte super Quoten vorweisen – 21 Prozent Marktanteil in der ersten Final-Show, 23 Prozent in der zweiten. Auf solche Zahlen hofft man beim Sender in der dritten Ausgabe ebenfalls.

Doch für alle, die noch nicht wissen, was die 3-Millionen-Euro-Woche bei „Wer wird Millionär“ genau ist, dem sei hier eine kurze Info gegeben:

Die Kandidaten kämpfen an gleich drei aufeinanderfolgenden Tagen um den Einzug in die finale Quizsendung am vierten Tag. An diesem winkt ihnen dann bei einem erneuten Sieg ein Preisgeld in Höhe von drei Millionen Euro. Wow – zwei Millionen mehr als normalerweise!

Bleibt nur noch die Frage offen, wann genau die Zuschauer mit den Kandidaten im TV mitfiebern können:

Schon am Montag, den 4. September geht es los – bis einschließlich Donnerstag, den 7. September. Dann wird sich zeigen, wer um drei Millionen Euro reicher ist und einen Eintrag in der Geschichte von „Wer wird Millionär“ erhält.