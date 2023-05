„Wer wird Millionär”: Ex-Kandidat rächt sich an Freundin – „Könnte heulen“

Mitten in der Sommerpause der beliebten Quizshow „Wer wird Millionär“ mit Günther Jauch kehrt das Format kurzzeitig wieder auf die TV-Bildschirme zurück. Denn am 28. und 29. Mai zeigt RTL das „Überraschungs-Special“ (wir berichteten).

Wie der Titel des Spezials schon aussagt, werden hier Menschen überrascht. Da sitzt man gerade noch arglos im Publikum und wenige Augenblicke später muss man schon auf den Ratestuhl direkt gegenüber von „Wer wird Millionär“-Moderator Günther Jauch.

Genau das passierte auch Kandidatin Adriana Heinze aus Berlin. Doch warum sie überrascht wurde und was ihr Lebensgefährte – der übrigens neben ihr im Publikum saß – damit zu tun hat, ist wirklich unglaublich.

„Wer wird Millionär“: Kandidatin hat es nicht leicht

Nach der Begrüßung zum „Wer wird Millionär – Überraschungs-Special“ streifte Günther Jauch erst mal genüsslich durchs Publikum, um Verwirrung zu stiften, wer an diesem Abend überrascht wird. Auf einmal hieß es: „Hey, wir kennen uns doch“. Jauch kam ins Gespräch mit einem früheren Kandidaten. Dabei stellte sich heraus, dass er ganze fünf Mal an der Auswahlfrage gescheitert war. Das hielt seine Lebensgefährtin ihm wohl ein ganzes Jahr vor. Doch was dann folgte, ist mindestens genauso fies. Er hat sie anscheinend beim „Überraschungs-Special“ angemeldet, damit sie zeigen kann, ob sie es besser macht.

Der Busfahrerin dämmerte, dass sie gleich auf dem Ratestuhl Platz nehmen muss. Beim Abschied des Paares lästerte Jauch noch „Der letzte Kuss“ und dann saß Adriana Heinze schon auf dem „heißen Stuhl“. Man sah und hörte ihr förmlich an, wie aufgeregt und überrascht sie war.

Ende gut, alle gut

Doch ihr Lebensgefährte und der Moderator scherzten weiter. Jauch: „Sie haben jetzt ein Jahr gelitten, da können wir sie ja mal hier ’nen Stündchen grillen.“ Darauf der Lebensgefährte nur: „Tun Sie sich keinen Zwang an!“ Die arme Kandidatin! Da helfen sicher das Kölsch und der Schnaps, die sie kurze Zeit später bekommt.

Doch die Aufregung bleibt. Der Kommentar der Kandidatin „könnte heulen“ sagt alles. Zum Glück geht es am Ende gut aus. Obwohl sie häufiger verunsichert ist und zögert oder die Antwort nicht weiß. Adriana Heinze gewinnt mit Hilfe ihrer Joker stolze 32.000 Euro – also 32.000 Euro mehr, als ihr Freund bei „Wer wird Millionär“ bisher je gewonnen hat.

„Wer wird Millionär“ ist bei RTL oder online bei RTL+ zu sehen.