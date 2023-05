„Wer wird Millionär“: Bitter! RTL streicht Jauch-Show aus Programm

Eingefleischte Zuschauer von „Wer wird Millionär“ sind derzeit sicher bereits verwundert, weshalb es bei RTL montags keine kniffligen Fragen in illustrer Runde mit Günther Jauch mehr gibt. Denn schon seit dem 1. Mai 2023 flimmert „Wer wird Millionär“ schon nicht mehr über die Bildschirme.

RTL hat die kultige Sendung aus dem Programm genommen.

„Wer wird Millionär“: Sendeplatz vorerst belegt

Vorerst, sei an dieser Stelle angemerkt. Denn Günther Jauchs Quizshow befindet sich aktuell lediglich in der wohlverdienten Sommerpause. Stattdessen zeigt RTL ein anderes Kultformat: „Bauer sucht Frau International“ mit Inka Bause als Verkupplerin.

Und die Sendung wird nun auch in den kommenden Wochen am Montagabend und Dienstag in der Primetime gezeigt. Zumindest bis Ende des Monats. Insgesamt acht Bauern-Folgen sind im Mai geplant. Das heißt auch: Wenn seit dem 1. Mai jeweils montags und dienstags eine Episode ausgestrahlt wird, ist spätestens am 29. Mai wieder Schluss mit liebessuchenden Landwirten rund um den Globus.

Dann kehrt „Wer wird Millionär“ wieder zurück. Und das mit einem Überraschungs-Special, wie es bei RTL heißt. Die potenziellen Spieler durften vorab nichts von ihrer möglichen Teilnahme an dem Quizformat wissen. Wer also darf sich gegenüber Günther Jauch wohl auf den Ratestuhl setzen und plötzlich um eine Million Euro spielen?

Das wird sich am 29. Mai um 20.15 Uhr bei RTL zeigen. Bis dahin dürfen die Zuschauer mit den lieben internationalen Bauern vorliebnehmen.