RTL2: TV-Hammer um „Köln 50667“! Es ist das Ende einer Ära 

Große Neuigkeiten für alle Fans von „Köln 50667“: Die beliebte Daily Soap verabschiedet sich am 13. Juni mit einer großen Finalfolge von RTL2, doch das Ende ist erst der Anfang einer neuen Ära! Denn ab dem 7. Juni findet die Erfolgsserie ihre neue Heimat auf dem Streamingdienst RTL+. Dort werden den Abonnenten jeweils montags und freitags frische Episoden zum Genießen bereitgestellt.

RTL2: „Köln 50667“ zieht um

Die Serie kehrt dabei nicht nur zu ihren Wurzeln zurück, sondern auch zur kultigen „Kunstbar“, dem Ort, an dem alles begann. Fans dürfen sich zudem auf ein Wiedersehen mit den bekannten Hauptdarstellern sowie das Comeback einiger „Köln 50667“-Lieblinge freuen. Frauke Neeb, Programmdirektorin bei RTL+, zeigt sich begeistert: „’Köln 50667′ ist bei RTL+ schon immer ein sehr beliebtes und erfolgreiches Programm.“

Neeb weiter: „Deshalb möchten wir die Erfolgsgeschichte des Formats unbedingt weiterschreiben und freuen uns, die Exklusivrechte von RTL2 erworben zu haben und nun gemeinsam mit filmpool entertainment in die Fortsetzung zu gehen.“ Auch Vittorio Valente, Geschäftsführer von filmpool entertainment, äußert sich positiv: „Wir haben immer an die Strahlkraft von ‚Köln 50667‘ geglaubt. Wir freuen uns daher umso mehr, dass uns RTL2 die Möglichkeit gibt, diese starke Marke bei RTL+ weiter glänzen zu lassen.“

Das große Serienfinale wird am 13. Juni um 18:05 Uhr auf RTL2 ausgestrahlt, gefolgt von einem Best-of-Special am 14. Juni. Die brandneue Staffel startet dann am 7. Juni exklusiv auf RTL+.