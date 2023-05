„Die Wollnys“: Große Sorge bei Sarafina – „Das macht mich echt nervös!“

Sie sind wohl die berühmteste Großfamilie Deutschlands: „Die Wollnys“ freuen sich immer wieder auf Nachwuchs. Mittlerweile hat Mama Siliva neben ihren elf Kindern bereits 17 Enkel dazubekommen. Aktuell erwartet die zweitälteste Wollny-Tochter Sarafina gemeinsam mit ihrem Partner Peter ihr drittes Kind.

Bis zur Geburt soll es auch noch eine Weile dauern. Insgesamt zwei Monate hat Sarafina Wollny noch auf der Uhr. Doch in der Vergangenheit wurde die zweitälteste Tochter von „Die Wollnys“ schonmal böse überrascht. Denn ihre Zwillinge kamen viel zu früh auf die Welt. Nun bangt die 28-Jährige erneut.

„Die Wollnys“: Sarafina erinnert sich an Notkaiserschnitt

Auf Instagram äußert Sarafina Wollny nun ihre Bedenken rund um ihre Schwangerschaft. Denn ungefähr in dem aktuellen Stadium, kam es bei den Zwillingen Casey und Emory zu Problemen. Sie mussten nämlich zehn Wochen zu früh per Notfallkaiserschnitt geholt werden. Ein Erlebnis, welches die TV-Bekanntheit nachhaltig geprägt hat.

Auf die Frage eines Fans, ob es sie nervös macht, dass die Jungs um diese Zeit der Schwangerschaft geboren wurden, antwortet die Influencerin: „Das macht mich echt nervös! Am Mittwoch (31. Mai) bin ich bei 30+4 und da sind die Jungs geboren.“ Aus Sorge um ihr Baby fasst die 28-Jährige einen folgenschweren Entschluss.

Sarafina verpasst Konzert ihrer Schwester

Am 3. Juni ist nämlich ein großer Tag für „Die Wollnys“. Dort gibt Estefania Wollny nämlich mit einigen Freunden ein Konzert in Kassel. Seit Längerem schraubt die 21-Jährige jetzt schon an einer Musik-Karriere und möchte mit ihren deutschsprachigen Songs so richtig durchstarten.

Während zahlreiche Familienmitglieder sie vor Ort unterstützen werden, muss Sarafina leider absagen. „Ich bin hochschwanger und möchte kein Risiko eingehen“, schreibt sie auf Instagram. Doch einen kleinen Trost gibt es trotzdem: Die werdende Mama wird ihre Schwester per Live-Video tatkräftig von der Couch aus unterstützen.

Mehr News:

Neulich machte Silvia Wollny eine unfassbare Ankündigung. Für „Die Wollnys“ geht es auf ein neues Abenteuer.